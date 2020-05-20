Зеленский пообещал кадровые перестановки в регионах после карантина

"Что касается глав облгосадминистраций. Все выводы по ним, после того, как мы закончим COVID-19. Например, я даже не думал, что у нас такой сильный черновицкий губернатор. Там сложная ситуация во всем. Он один из лучших. То есть эта инфекция нам показывает, какие заболевания есть в госаппарате. Сразу после COVID-19 будут решительные шаги, а сейчас это нельзя делать" - сказал Зеленский на пресс-конференции по случаю его первой годовщины на посту президента.