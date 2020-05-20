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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:20
https://ria.ru/20200520/1571732241.html
Зеленский пообещал кадровые перестановки в регионах после карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fdd63f70f16ab7ef06341e137b167ec5.jpg
РИА Новости

Зеленский пообещал кадровые перестановки в регионах после карантина

14:20 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения карантина в связи с коронавирусом в регионах будут проведены кадровые перестановки.
"Что касается глав облгосадминистраций. Все выводы по ним, после того, как мы закончим COVID-19. Например, я даже не думал, что у нас такой сильный черновицкий губернатор. Там сложная ситуация во всем. Он один из лучших. То есть эта инфекция нам показывает, какие заболевания есть в госаппарате. Сразу после COVID-19 будут решительные шаги, а сейчас это нельзя делать" - сказал Зеленский на пресс-конференции по случаю его первой годовщины на посту президента.
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По его словам, будут также кадровые перестановки в районных администрациях.
"В РГА (районных госадминистрациях - ред.) есть много людей, которые... были при прежней власти. Они попали каким-то образом. Их снова будут перезагружать" - добавил президент.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.
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С 11 мая власти ослабили ограничительные меры. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. В Киеве ослабления ограничительных мер начали действовать с 12 мая. При этом работа общественного транспорта ограничена, им могут пользоваться граждане по спецпропускам, в том числе медики и полицейские. Следующий этап ослабления карантина запланирован с 22 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек. Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19230, скончались 564 человека, выздоровели 5955.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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