Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:17
https://ria.ru/20200520/1571732020.html
Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564652868_0:51:3018:1749_1036x0_80_0_0_151677670763657d47b426d4539cb05f.jpg
РИА Новости

Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России

14:17 20.05.2020
526
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России наблюдается стабилизация эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса, однако рост заболевших еще идет, заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Число выявленных за сутки новых случаев заражения COVID-19 в России в последние несколько дней не превышает 10 тысяч. В среду в число новых зарегистрированных заболевших в Москве впервые с 29 апреля опустилось ниже 3 тысяч за сутки – 2699.
Девушка в защитной маске в Москве
Вчера, 12:23Распространение нового коронавируса
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
"Конечно же, я с уверенностью могу сказать, что мы с вами сегодня в нашей стране наблюдаем стабилизацию эпидемического процесса, хотя рост идет еще. Сегодня мы должны говорить о большей возможности для людей, которые могли бы приступить к работе", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что в Москве, например, уже разрешили работать всем промышленным предприятиям, строительному комплексу медицине, продуктовым магазинам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
700003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
Рекомендуем
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Коронавирус
Эксперты объяснили снижение числа новых случаев коронавируса в России
Пассажиры в защитных масках в салоне трамвая во время режима самоизоляции жителей
В РАН рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в Москве
Реанимационное отделение
Вирусолог допустил, что Россия прошла плато и пик заболеваемости COVID-19
Девушка в защитной маске в Москве
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил утверждения СМИ о второй волне коронавируса в Китае
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Жизнь во время режима самоизоляции
Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений
Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
В Москве зафиксировали рекордно низкое значение индекса самоизоляции
Медицинские маски
Онищенко оценил необходимость носить защитные маски
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил необходимость массовой вакцинации от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
Лента новостейМолния