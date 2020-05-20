Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России

"Конечно же, я с уверенностью могу сказать, что мы с вами сегодня в нашей стране наблюдаем стабилизацию эпидемического процесса, хотя рост идет еще. Сегодня мы должны говорить о большей возможности для людей, которые могли бы приступить к работе", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".