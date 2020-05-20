Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России наблюдается стабилизация эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса, однако рост заболевших еще идет, заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Число выявленных за сутки новых случаев заражения COVID-19 в России в последние несколько дней не превышает 10 тысяч. В среду в число новых зарегистрированных заболевших в Москве впервые с 29 апреля опустилось ниже 3 тысяч за сутки – 2699.
"Конечно же, я с уверенностью могу сказать, что мы с вами сегодня в нашей стране наблюдаем стабилизацию эпидемического процесса, хотя рост идет еще. Сегодня мы должны говорить о большей возможности для людей, которые могли бы приступить к работе", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что в Москве, например, уже разрешили работать всем промышленным предприятиям, строительному комплексу медицине, продуктовым магазинам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.