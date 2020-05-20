В Москве нарушилась последовательность цветения деревьев

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Последовательность цветения растений нарушилась в этом году в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"По информации специалистов Мосприроды, цветущая черемуха обычно "передает эстафету цветения" груше, яблоне, вишне, но в этом году в Москве местами случилось обратное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно многолетним наблюдениям, цветение черемухи в средней полосе России приходится на первую неделю мая. В Москве это обычно происходит на день-два раньше.

"По информации специалистов ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства, в этом году цветение этого растения уложилось в срок. Цветущая черемуха обычно "передает эстафету цветения" груше обыкновенной, яблоне, вишне. Но этот год стал особенным. В разных местах вишня, яблоня, груша обыкновенная опередили черемуху", - говорится в материале.

Уточняется, что затяжная весна сдвинула все сроки, и в разных местах цветы на деревьях одного вида распускались в разное время. Где-то вишня уже облетела, а где-то только распустилась. В одних местах черемуха уже отцветает, а в других - цветение в самом разгаре.