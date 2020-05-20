В Москве нарушилась последовательность цветения деревьев

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Последовательность цветения растений нарушилась в этом году в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"По информации специалистов Мосприроды, цветущая черемуха обычно "передает эстафету цветения" груше, яблоне, вишне, но в этом году в Москве местами случилось обратное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно многолетним наблюдениям, цветение черемухи в средней полосе России приходится на первую неделю мая. В Москве это обычно происходит на день-два раньше.
"По информации специалистов ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства, в этом году цветение этого растения уложилось в срок. Цветущая черемуха обычно "передает эстафету цветения" груше обыкновенной, яблоне, вишне. Но этот год стал особенным. В разных местах вишня, яблоня, груша обыкновенная опередили черемуху", - говорится в материале.
Уточняется, что затяжная весна сдвинула все сроки, и в разных местах цветы на деревьях одного вида распускались в разное время. Где-то вишня уже облетела, а где-то только распустилась. В одних местах черемуха уже отцветает, а в других - цветение в самом разгаре.
"Москва интересна еще тем, что помимо типичных для средней полосы России растений, здесь можно встретить и экзотические виды. Вишня сахалинская уже отцвела, ее цветение было скоротечно, как и подобает сакуре. Черемуха Маака пока только набирает бутоны. Зацветает яблоня. Отцветают ветроопыляемые деревья, такие как береза, в активной фазе цветение дуба черешчатого, наливаются бутоны рябины обыкновенной. А сирень венгерская зацветет только в конце мая – июне. Из типичных травянистых растений средней полосы сейчас цветут вероника дубравная, будра плющевидная, чесночница черешчатая, фиалка", - дополняется в сообщении.
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