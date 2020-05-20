В Красноярском крае снимут ограничения на работу парикмахерских

КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Ограничения на работу парикмахерских, введенные ранее из-за коронавируса, снимут в Красноярском крае 25 мая, сообщает в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Александр Усс.
"Сегодняшнее решение по такому, казалось бы, простому вопросу (открытие парикмахерских) далось не просто. Причина понятна - вспышка заболеваний в вахтовом посёлке Еруда. Очень прошу красноярцев - не подведите, будьте предельно аккуратными и ответственными. С тем, чтобы в ближайшее время можно было разрешить работу других предприятий сферы услуг, магазинов и многого другого, к чему мы привыкли в обычной жизни", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатор сообщили, что открытие парикмахерских планируется на 25 мая. Соответствующий указ вскоре будет опубликован на официальном портале администрации региона.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в крае с начала пандемии зарегистрированы 2445 случаев заражения коронавирусом, в том числе за сутки 504 случая.
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