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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:09
https://ria.ru/20200520/1571731575.html
В Красноярском крае снимут ограничения на работу парикмахерских
https://cdn24.img.ria.ru/images/155217/67/1552176775_0:0:3357:1888_1036x0_80_0_0_5415120868954e02eaa3d639b123735a.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае снимут ограничения на работу парикмахерских

14:09 20.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкПлакат с символикой Красноярского экономического форума 2019 на автобусной остановке на одной из улиц в городе Красноярске
Плакат с символикой Красноярского экономического форума 2019 на автобусной остановке на одной из улиц в городе Красноярске
© РИА Новости / Сергей Черных
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Ограничения на работу парикмахерских, введенные ранее из-за коронавируса, снимут в Красноярском крае 25 мая, сообщает в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Александр Усс.
"Сегодняшнее решение по такому, казалось бы, простому вопросу (открытие парикмахерских) далось не просто. Причина понятна - вспышка заболеваний в вахтовом посёлке Еруда. Очень прошу красноярцев - не подведите, будьте предельно аккуратными и ответственными. С тем, чтобы в ближайшее время можно было разрешить работу других предприятий сферы услуг, магазинов и многого другого, к чему мы привыкли в обычной жизни", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатор сообщили, что открытие парикмахерских планируется на 25 мая. Соответствующий указ вскоре будет опубликован на официальном портале администрации региона.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в крае с начала пандемии зарегистрированы 2445 случаев заражения коронавирусом, в том числе за сутки 504 случая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайОбщество
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