В Красноярском крае снимут ограничения на работу парикмахерских

"Сегодняшнее решение по такому, казалось бы, простому вопросу (открытие парикмахерских) далось не просто. Причина понятна - вспышка заболеваний в вахтовом посёлке Еруда. Очень прошу красноярцев - не подведите, будьте предельно аккуратными и ответственными. С тем, чтобы в ближайшее время можно было разрешить работу других предприятий сферы услуг, магазинов и многого другого, к чему мы привыкли в обычной жизни", - говорится в сообщении.