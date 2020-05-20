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2020-05-20T15:41
https://ria.ru/20200520/1571731559.html
Стала известна дата выхода ремейка игры Mafia
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РИА Новости

Стала известна дата выхода ремейка игры Mafia

14:18 20.05.2020 (обновлено: 15:41 20.05.2020)
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© Mafia GameКадр из трейлера к игре "Mafia"
Кадр из трейлера к игре Mafia
© Mafia Game
Кадр из трейлера к игре "Mafia"
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ремейк Mafia выйдет 28 августа, сообщается в официальном Twitter серии игр.
Релиз ожидается на PC, а также PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики обещают новую графику и полностью переработанный игровой процесс.
Оригинальная игра вышла в 2002 году. Она приобрела статус культовой.
19 мая состоялся официальный релиз переиздания игры Mafia II. В отличие от ремейка первой части, во второй изменения касаются только визуальной стороны игры.
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