В Минздраве отметили снижение выявляемости рака на ранней стадии в России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выявление рака на ранних стадиях в РФ в первом квартале 2020 года снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выявленные онкологические заболевания на первой-второй стадии составляют 57,6% среди всех случаев, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Паспортом федерального проекта в 2020 году предусмотрено достижение 3 показателей: увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) с 56,4% в 2018 году до 59,0% в 2020 году. Факт за I квартал 2020 года составляет 57,6%, что меньше на 0,5%, чем в аналогичном периоде прошлого года (57,9%)",- говорится в сообщении.