В Минздраве отметили снижение выявляемости рака на ранней стадии в России

"Паспортом федерального проекта в 2020 году предусмотрено достижение 3 показателей: увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) с 56,4% в 2018 году до 59,0% в 2020 году. Факт за I квартал 2020 года составляет 57,6%, что меньше на 0,5%, чем в аналогичном периоде прошлого года (57,9%)",- говорится в сообщении.