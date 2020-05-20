Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T14:08
https://ria.ru/20200520/1571731537.html
В Минздраве отметили снижение выявляемости рака на ранней стадии в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:127:3337:2004_1036x0_80_0_0_620584569a44ed8bcc5f4ceee00502fe.jpg
РИА Новости

В Минздраве отметили снижение выявляемости рака на ранней стадии в России

14:08 20.05.2020
228
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выявление рака на ранних стадиях в РФ в первом квартале 2020 года снизилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выявленные онкологические заболевания на первой-второй стадии составляют 57,6% среди всех случаев, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Паспортом федерального проекта в 2020 году предусмотрено достижение 3 показателей: увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) с 56,4% в 2018 году до 59,0% в 2020 году. Факт за I квартал 2020 года составляет 57,6%, что меньше на 0,5%, чем в аналогичном периоде прошлого года (57,9%)",- говорится в сообщении.
Самарские ученые изобретают магнитный скальпель для лечения рака
16 мая, 05:54
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
000111
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Экономика
Рекомендуем
Палата реанимации в онкологическом диспансере
В России 20% онкобольных умирают в течение года после постановки диагноза
Цветение деревьев в Москве
В Москве нарушилась последовательность цветения деревьев
Коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил утверждения СМИ о второй волне коронавируса в Китае
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что СМИ могут вещать на любом языке
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
В Москве зафиксировали рекордно низкое значение индекса самоизоляции
Мужчина работает на ноутбуке
Эксперт рассказал, как отличить официальный сайт от мошеннического
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская поблагодарила крымчан за просьбы стать прокурором
Охотничье ружье
В ЕР прокомментировали сообщения о кубанском депутате, застрелившем собак
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
ФАС не выявила запредельных цен на маски
Плакат с символикой Красноярского экономического форума 2019 на автобусной остановке на одной из улиц в городе Красноярске
В Красноярском крае снимут ограничения на работу парикмахерских
Прокуратура
В Белгороде проверят данные о парикмахере, заразившем 23 человека COVID
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
Лента новостейМолния