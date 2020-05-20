В России 20% онкобольных умирают в течение года после постановки диагноза

"Паспортом федерального проекта в 2020 году предусмотрено достижение 3 показателей: снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 22,2% в 2018 году до 20,2% в 2020 году. За январь-март 2020 года значение показателя составляет 21,1%",- говорится в сообщении.