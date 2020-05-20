В России 20% онкобольных умирают в течение года после постановки диагноза

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 20% больных раком в России умирают в течение года после постановки диагноза, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Паспортом федерального проекта в 2020 году предусмотрено достижение 3 показателей: снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 22,2% в 2018 году до 20,2% в 2020 году. За январь-март 2020 года значение показателя составляет 21,1%",- говорится в сообщении.
Показатель одногодичной летальности - это те, кто умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году.