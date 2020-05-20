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2020-05-20T14:12
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В России 20% онкобольных умирают в течение года после постановки диагноза
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РИА Новости

В России 20% онкобольных умирают в течение года после постановки диагноза

14:06 20.05.2020 (обновлено: 14:12 20.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПалата реанимации в онкологическом диспансере
Палата реанимации в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Палата реанимации в онкологическом диспансере. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 20% больных раком в России умирают в течение года после постановки диагноза, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Паспортом федерального проекта в 2020 году предусмотрено достижение 3 показателей: снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 22,2% в 2018 году до 20,2% в 2020 году. За январь-март 2020 года значение показателя составляет 21,1%",- говорится в сообщении.
Показатель одногодичной летальности - это те, кто умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОнкологияракЗдоровье - Общество
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