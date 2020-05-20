В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1016

"За сутки в Латвии были сделаны 1783 теста на COVID-19, заболевание подтверждено у четырех человек", - говорится в сообщении.
С начала эпидемии в Латвии провели 92751 тест на коронавирус, COVID-19 был подтвержден у 1016 человек.
В больницах продолжают лечение 27 пациентов с новым коронавирусом, в том числе 24 находятся в состоянии средней тяжести, три человека - в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.