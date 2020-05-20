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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:04
https://ria.ru/20200520/1571731431.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1016
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1016

14:04 20.05.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 20 мая – РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Латвии за минувшие сутки, всего выявлены 1016 заболевших, сообщается в среду на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки в Латвии были сделаны 1783 теста на COVID-19, заболевание подтверждено у четырех человек", - говорится в сообщении.
С начала эпидемии в Латвии провели 92751 тест на коронавирус, COVID-19 был подтвержден у 1016 человек.
В больницах продолжают лечение 27 пациентов с новым коронавирусом, в том числе 24 находятся в состоянии средней тяжести, три человека - в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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