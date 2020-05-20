В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

"Длительность течения COVID-19 зависит от того, в какой форме проходит заболевание, сообщили в Роспотребнадзоре порталу стопкоронавирус.рф. Если болезнь протекает в легкой форме, продолжительность заболевания составляет около двух недель. Такие пациенты, как правило, не госпитализируются и лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении на сайте.