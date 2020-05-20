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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:02
https://ria.ru/20200520/1571731334.html
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

14:02 20.05.2020
15851
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
"Длительность течения COVID-19 зависит от того, в какой форме проходит заболевание, сообщили в Роспотребнадзоре порталу стопкоронавирус.рф. Если болезнь протекает в легкой форме, продолжительность заболевания составляет около двух недель. Такие пациенты, как правило, не госпитализируются и лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что при тяжелом течении коронавируса с развитием дыхательной недостаточности, дистресс-синдрома, а также при наличии хронических заболеваний продолжительность болезни может составлять более 4-5 недель.
"Окончательно судить о выздоровлении можно только после отрицательных результатах теста ПЦР", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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