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2020-05-20T14:00
https://ria.ru/20200520/1571731265.html
Эксперт рассказал, как отличить официальный сайт от мошеннического
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как отличить официальный сайт от мошеннического

14:00 20.05.2020
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© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Официальные государственные сайты легко отличить от мошеннических подделок по доменному имени, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности движения "Сильная Россия" Алексей Курочкин.

"Даже если на тех же Госуслугах создается поддомен, то он может выглядеть только следующим образом. Например, "коронавирус.госуслуги.ру". Но ни в коем случае он не будет выглядеть как "госулуги.коронавирус.ру". Потому что в данном адресе "коронавирус" является отдельно зарегистрированным доменом, под которым скрываются мошенники", - объяснил Курочкин.

По его словам, нужно пользоваться только государственными официальными сайтами, в том числе в регионах.
По информации МВД РФ, в I квартале в России количество IT-преступлений по сравнению с прошлым годом выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа.
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