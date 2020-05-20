Эксперт рассказал, как отличить официальный сайт от мошеннического

"Даже если на тех же Госуслугах создается поддомен, то он может выглядеть только следующим образом. Например, "коронавирус.госуслуги.ру". Но ни в коем случае он не будет выглядеть как "госулуги.коронавирус.ру". Потому что в данном адресе "коронавирус" является отдельно зарегистрированным доменом, под которым скрываются мошенники", - объяснил Курочкин.