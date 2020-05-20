В ЕР прокомментировали сообщения о кубанском депутате, застрелившем собак

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кубанского депутата, который, по сообщениям СМИ, застрелил двух собак, могут исключить из "Единой России", партия просит правоохранительные органы оперативно расследовать это дело, сообщил ответственный секретарь комиссии ЕР по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что депутат Темрюкского района Краснодарского края, фермер Владимир Ченчик застрелил двух собак.
"В случае если факты, изложенные в заметке, подтвердятся, безусловно, он будет исключен из партии... По моему глубокому убеждению, таким людям не место ни в партии, ни на свободе", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.
В региональном отделении "Единой России" уже приостановили членство Ченчика до окончания расследования. Ревенко также напомнил, что Госдума приняла инициированный фракцией ЕР закон, который усиливает ответственность за жестокое обращение с животными.
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"Это расправа над животными. Это за гранью. Бесчеловечное, жестокое преступление. Я обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой оперативно провести расследование, и в случае, если подтвердятся данные факты, отправить дело в суд, чтобы человек получил наказание по всей строгости закона", - заключил Ревенко.