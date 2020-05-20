В ЕР прокомментировали сообщения о кубанском депутате, застрелившем собак

"Это расправа над животными. Это за гранью. Бесчеловечное, жестокое преступление. Я обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой оперативно провести расследование, и в случае, если подтвердятся данные факты, отправить дело в суд, чтобы человек получил наказание по всей строгости закона", - заключил Ревенко.