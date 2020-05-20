Онищенко оценил утверждения СМИ о второй волне коронавируса в Китае

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нет оснований утверждать, что в Геннадий Онищенко. Нет оснований утверждать, что в Китае идет вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией , ситуация в стране находится под контролем, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы

Ранее госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что за сутки в стране выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом и 16 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных исходов не было. Уточняется, что из пяти новых случаев четыре локальных (все в провинции Цзилинь ) и один ввозной - в автономном районе Внутренняя Монголия

"Вот, сейчас СМИ начали говорить о том, что в Китае снова вернулась вторая якобы волна, и, по-моему, вчера было указано, что где-то 103 миллиона китайцев находятся под наблюдением. Это действительно так, но это вовсе не значит, что там что-то началось", - сказал депутат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что в провинции Цзилинь были зарегистрированы ряд случаев бессимптомного ношения вируса. По его словам, сообщения о второй волне - не больше чем преувеличение журналистов.

"Я считаю, что в Китайской народной республике ситуация находится под контролем", - добавил Онищенко.

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 244 человека выздоровели, 87 остаются в больницах, 4634 умерли.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 16 таких случаев, из них один ввозной. За сутки из карантина были выпущены 37 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 368 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1025 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 401 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.