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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:00
https://ria.ru/20200520/1571731197.html
Онищенко оценил утверждения СМИ о второй волне коронавируса в Китае
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564919793_0:24:3072:1752_1036x0_80_0_0_78b25d3eff320cda9778e5c4a5fab465.jpg
РИА Новости

Онищенко оценил утверждения СМИ о второй волне коронавируса в Китае

13:59 20.05.2020 (обновлено: 14:00 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нет оснований утверждать, что в Китае идет вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией, ситуация в стране находится под контролем, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что за сутки в стране выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом и 16 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных исходов не было. Уточняется, что из пяти новых случаев четыре локальных (все в провинции Цзилинь) и один ввозной - в автономном районе Внутренняя Монголия.
"Вот, сейчас СМИ начали говорить о том, что в Китае снова вернулась вторая якобы волна, и, по-моему, вчера было указано, что где-то 103 миллиона китайцев находятся под наблюдением. Это действительно так, но это вовсе не значит, что там что-то началось", - сказал депутат на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что в провинции Цзилинь были зарегистрированы ряд случаев бессимптомного ношения вируса. По его словам, сообщения о второй волне - не больше чем преувеличение журналистов.
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"Я считаю, что в Китайской народной республике ситуация находится под контролем", - добавил Онищенко.
Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 244 человека выздоровели, 87 остаются в больницах, 4634 умерли.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 16 таких случаев, из них один ввозной. За сутки из карантина были выпущены 37 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 368 бессимптомных носителей.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1025 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 401 вылечились).
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоГосдума РФВОЗГеннадий ОнищенкоТайваньУханьВ мире
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