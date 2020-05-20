Глава Кабардино-Балкарии объявил 25 мая нерабочим днем

"В связи с обращением духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии по случаю праздника Ураза-байрам, отмечаемого 24-26 мая 2020 года, постановляю: объявить 25 мая 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем", - говорится в тексте указа.

Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.