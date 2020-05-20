Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-20T14:45
https://ria.ru/20200520/1571730947.html
Глава Кабардино-Балкарии объявил 25 мая нерабочим днем
https://cdn24.img.ria.ru/images/155005/24/1550052423_0:52:1500:896_1036x0_80_0_0_18023bdbcd7ebaa51d47cfe36caed34f.jpg
РИА Новости

Глава Кабардино-Балкарии объявил 25 мая нерабочим днем

13:55 20.05.2020 (обновлено: 14:45 20.05.2020)
191
© РИА Новости / Михаил КлиментьевКазбек Коков
Казбек Коков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Казбек Коков. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил 25 мая нерабочим днем в республике в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам, соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.
"В связи с обращением духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии по случаю праздника Ураза-байрам, отмечаемого 24-26 мая 2020 года, постановляю: объявить 25 мая 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем", - говорится в тексте указа.
Ранее сообщалось, что духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии решило отменить из-за коронавируса праздничную молитву и все праздничные мероприятия в республике по случаю Ураза-Байрам. Муфтий Хазратали Дзасежев обратился к жителям региона с просьбой не посещать места массового скопления, места захоронения родных и близких, не ходить друг к другу в гости и праздновать Ураза-байрам в кругу своих семей.
Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посетитель в защитной маске в парикмахерской
15 мая, 17:59Распространение нового коронавируса
В Кабардино-Балкарии отменили ряд ограничений по коронавирусу
000000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Казбек КоковКоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В КБР умер восьмой пациент с коронавирусом
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
XXII Всемирный русский народный собор
Религиовед: опасения по поводу массовой чипизации сегодня безосновательны
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок
Грозный
В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама
Православная церковь в Нью-Йорке
Священник: COVID-19 позволит людям и странам исправить недостатки
Республиканский ифтар, посвященный месяцу Рамадан, в Казани
Более 500 волонтеров участвуют в "ифтаре столетия" в Татарстане
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Правозащитный центр ВРНС: обращение в СК из-за пандемии было легитимным
Медицинский работник
Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило 1,6 тысячи
Вакцинация
В Ямальском районе начали вакцинацию тундровиков против сибирской язвы
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
ФАС не выявила запредельных цен на маски
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание
Путин: у России хорошие виды на урожай в этом году
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Онищенко считает, что голосование по поправкам может пройти в июне
Тель-Авив
Новые правила для туристов. Как в Израиле отдыхают после карантина
Мусульмане у закрытой Соборной мечети в Москве. 20 марта 2020 г.
Муфтият: до 30 тысяч россиян уже получили помощь от мусульман в Рамадан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
Лента новостейМолния