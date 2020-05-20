Глава Кабардино-Балкарии объявил 25 мая нерабочим днем

НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил 25 мая нерабочим днем в республике в честь мусульманского праздника Ураза-Байрам, соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.
"В связи с обращением духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии по случаю праздника Ураза-байрам, отмечаемого 24-26 мая 2020 года, постановляю: объявить 25 мая 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем", - говорится в тексте указа.
Ранее сообщалось, что духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии решило отменить из-за коронавируса праздничную молитву и все праздничные мероприятия в республике по случаю Ураза-Байрам. Муфтий Хазратали Дзасежев обратился к жителям региона с просьбой не посещать места массового скопления, места захоронения родных и близких, не ходить друг к другу в гости и праздновать Ураза-байрам в кругу своих семей.
Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.
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