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2020-05-20T13:54
https://ria.ru/20200520/1571730827.html
В ОНФ выступили против того, чтобы дарить в роддомах заменитель молока
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РИА Новости

В ОНФ выступили против того, чтобы дарить в роддомах заменитель молока

13:54 20.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Общероссийском народном фронте выступили против вручения женщинам в роддомах заменителей грудного молока в качестве подарка, сообщает пресс-служба движения.
В адрес проекта ОНФ "Время рожать" поступила информация о том, что роженицам в качестве подарка вручают заменители грудного молока, рассказала координатор проекта Татьяна Буцкая.
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"Данный факт был выявлен при сборе данных о проведении в стране акции "Подарок новорожденному". Женщины из различных регионов, в частности из Московской области, начали присылать нам фотографии этих дополнительных "псевдоподарков". Сейчас мы хотим привлечь к этому внимание заинтересованных лиц", – цитирует Буцкую пресс-служба ОНФ.
Координатор проекта ОНФ отметила, что на заменители у ребенка может возникнуть аллергическая реакция вплоть до летального исхода. Она напомнила, что в ноябре 2019 года Минздрав разослал в регионы "Программу оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ", где была научно обоснована необходимость индивидуального подхода к питанию новорожденных и детей раннего возраста.
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"Поступая в роддом, женщина полностью вверяет врачам как свою жизнь и здоровье, так и своего ребенка. Вся информация, которую она получает в роддоме, воспринимается как достоверная. Получая в качестве "подарка" заменитель грудного молока, молодая мама может воспринять это как норму – не у каждой есть возможность обратиться за поддержкой при трудностях грудного вскармливания к специалисту", – подчеркнула Буцкая.
В пресс-службе ОНФ рассказали, что в июне проект "Время рожать" проведет заседание рабочей группы с привлечением экспертов в области грудного вскармливания. Эксперты займутся подготовкой предложения по соблюдению рекомендаций ВОЗ и Международного кодекса маркетинга в отношении популяризации грудного вскармливания на территории РФ.
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Кроме того, ОНФ намерен провести мониторинг обеспечения беременных женщин и детей раннего возраста полноценным питанием. Сейчас за эту меру господдержки отвечают регионы. В то же время ситуация по стране разнится – от полного отсутствия этого вида помощи до ежемесячных выплат (в среднем по 600 рублей) или полноценного набора.
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Общероссийский народный фронтОбщество
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