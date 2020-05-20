В ОНФ выступили против того, чтобы дарить в роддомах заменитель молока

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Общероссийском народном фронте выступили против вручения женщинам в роддомах заменителей грудного молока в качестве подарка, сообщает пресс-служба движения.

В адрес проекта ОНФ "Время рожать" поступила информация о том, что роженицам в качестве подарка вручают заменители грудного молока, рассказала координатор проекта Татьяна Буцкая.

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"Данный факт был выявлен при сборе данных о проведении в стране акции "Подарок новорожденному". Женщины из различных регионов, в частности из Московской области, начали присылать нам фотографии этих дополнительных "псевдоподарков". Сейчас мы хотим привлечь к этому внимание заинтересованных лиц", – цитирует Буцкую пресс-служба ОНФ.

Координатор проекта ОНФ отметила, что на заменители у ребенка может возникнуть аллергическая реакция вплоть до летального исхода. Она напомнила, что в ноябре 2019 года Минздрав разослал в регионы "Программу оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ", где была научно обоснована необходимость индивидуального подхода к питанию новорожденных и детей раннего возраста.

"Поступая в роддом, женщина полностью вверяет врачам как свою жизнь и здоровье, так и своего ребенка. Вся информация, которую она получает в роддоме, воспринимается как достоверная. Получая в качестве "подарка" заменитель грудного молока, молодая мама может воспринять это как норму – не у каждой есть возможность обратиться за поддержкой при трудностях грудного вскармливания к специалисту", – подчеркнула Буцкая.

В пресс-службе ОНФ рассказали, что в июне проект "Время рожать" проведет заседание рабочей группы с привлечением экспертов в области грудного вскармливания. Эксперты займутся подготовкой предложения по соблюдению рекомендаций ВОЗ и Международного кодекса маркетинга в отношении популяризации грудного вскармливания на территории РФ.