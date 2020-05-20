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2020-05-20T13:52
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В Минздраве отметили снижение смертности от новообразований
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РИА Новости

В Минздраве отметили снижение смертности от новообразований

13:52 20.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Показатель смертности от новообразований на 100 тысяч населения в России за январь-март 2020 года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"За январь-март 2020 года показатель составил 198,9 на 100 тысяч населения, что меньше на 3,9%, чем в аналогичном периоде прошлого года (январь-февраль 2019 года 207,0, на 100 тысяч населения)",- говорится в сообщении.
При этом основная цель федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями к 2024 году - снижение смертности до 185 случаев на 100 тысяч населения, целевой показатель на 2020 год - 197, уточнили в пресс-службе.
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