В Минздраве отметили снижение смертности от новообразований

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Показатель смертности от новообразований на 100 тысяч населения в России за январь-март 2020 года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"За январь-март 2020 года показатель составил 198,9 на 100 тысяч населения, что меньше на 3,9%, чем в аналогичном периоде прошлого года (январь-февраль 2019 года 207,0, на 100 тысяч населения)",- говорится в сообщении.
При этом основная цель федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями к 2024 году - снижение смертности до 185 случаев на 100 тысяч населения, целевой показатель на 2020 год - 197, уточнили в пресс-службе.