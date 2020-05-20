ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Республиканская телерадиокомпания "Крым" намерена подать в суд на американский видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, за удаление аккаунта, входящего в медиахолдинг телеканала "Крым24", сообщил РИА Новости генеральный продюсер телерадиокомпании Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение Условий использования YouTube". Телеканал принес извинения за доставленные неудобства и пообещал все видеосюжеты и выпуски программ восстановить на своем сайте.
"Мы видим воочию проявление хваленой западной демократии и свободы слова. Сегодня ночью без внятных причин и предупреждения был удален аккаунт телеканала "Крым24". На канале было больше 19 миллионов просмотров, 30 тысяч подписчиков. Мы рассматриваем вопрос подачи в суд на видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google", - сказал Крючков.
По его словам, впредь принято решение размещать ролики только на отечественных видеохостингах.
Телерадиокомпания "Крым" - республиканский медиахолдинг, в который входят телеканалы "Первый Крымский", "Крым24", "Евпатория24", "Ялта24", "Керчь24", а также три радиостанции: "Море", "Крым", "Точка".