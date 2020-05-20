ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта

"Мы видим воочию проявление хваленой западной демократии и свободы слова. Сегодня ночью без внятных причин и предупреждения был удален аккаунт телеканала "Крым24". На канале было больше 19 миллионов просмотров, 30 тысяч подписчиков. Мы рассматриваем вопрос подачи в суд на видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google", - сказал Крючков.