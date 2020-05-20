Немецкий врач выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

"Я был за обязательную вакцинацию от кори. Я и здесь выступаю за обязательную вакцинацию", - заявил он изданиям медиагруппы Funke.

По его словам, если люди, которые не хотят делать прививки, заразятся коронавирусом, они станут угрозой для тех людей, которые не могут быть провакцинированы по связанным со здоровьем причинам. "Поэтому мы должны привить как можно больше людей", - добавил он.