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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:49
https://ria.ru/20200520/1571730475.html
Немецкий врач выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_2b326fd909db97f7488fa78f78c018a2.jpg
РИА Новости

Немецкий врач выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

13:49 20.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса.
"Я был за обязательную вакцинацию от кори. Я и здесь выступаю за обязательную вакцинацию", - заявил он изданиям медиагруппы Funke.
По его словам, если люди, которые не хотят делать прививки, заразятся коронавирусом, они станут угрозой для тех людей, которые не могут быть провакцинированы по связанным со здоровьем причинам. "Поэтому мы должны привить как можно больше людей", - добавил он.
В первую очередь необходимо привить жильцов домов престарелых и инвалидов, а также сотрудников этих учреждений, отметил он.
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Ранее ассоциация подвергла критике решение властей Германии на уровне федеральных земель об обязательном ношении защитных масок в общественных местах и транспорте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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