СК в Югре проверит данные об обращениях медиков из-за апрельских выплат

Руководитель окружного депздрава Алексей Добровольский во вторник в ходе заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса заявил, что в департамент поступило 164 обращения по поводу стимулирующих выплат для медработников, которые борются с коронавирусом. Он отметил, что в ведомстве создана специальная рабочая группа, и если подтвердится отсутствие положенных выплат обратившимся, виновные "будут наказаны", а деньги - начислены.