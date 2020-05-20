Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:48
https://ria.ru/20200520/1571730446.html
СК в Югре проверит данные об обращениях медиков из-за апрельских выплат
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК в Югре проверит данные об обращениях медиков из-за апрельских выплат

13:48 20.05.2020
136
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку после публикации данных о 164 обращениях медработников, борющихся с коронавирусом, в связи с апрельскими стимулирующими выплатами, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
Власти автономного округа проинформировали в пятницу, что в срок выполнили поручение президента РФ Владимира Путина, связанное с выплатами стимулирующего характера для данной категории медработников. Выплаты получили 2030 сотрудников медучреждений, на эти цели было направлено свыше 109 миллионов рублей, отмечали в правительстве Югры.
Руководитель окружного депздрава Алексей Добровольский во вторник в ходе заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса заявил, что в департамент поступило 164 обращения по поводу стимулирующих выплат для медработников, которые борются с коронавирусом. Он отметил, что в ведомстве создана специальная рабочая группа, и если подтвердится отсутствие положенных выплат обратившимся, виновные "будут наказаны", а деньги - начислены.
"Следственным управлением... организована процессуальная проверка по информации, размещенной в региональных СМИ, о несогласии медицинских работников с размером произведенных компенсационных выплат за работу в условиях новой коронавирусной инфекции. Из СМИ следует, что 164 медработника обратились в департамент здравоохранения Югры с претензиями по поводу начисления выплат в рамках оплаты работы с больными новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи намерены выяснить причины и основания поступивших обращений, полноту и своевременность произведенных выплат, а также "иные обстоятельства". По результатам проверки следствие примет процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник полиции проверяет цифровой пропуск у прохожего в Москве
20 апреля, 18:43
СК начал дело из-за нового фейка о коронавирусе в Москве
201000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинПроисшествия
Рекомендуем
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве отметили снижение смертности от новообразований
Заседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
Совфед одобрил закон о господдержке предприятий
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1016
Художественный руководитель театра-студии Человек Людмила Рошкован
Умерла основательница московского театра "Человек" Людмила Рошкован
Скорая помощь в ОАЭ
В ОАЭ разработали лазер, способный за секунды выявить коронавирус
Мужчина работает на ноутбуке
Эксперт рассказал, как отличить официальный сайт от мошеннического
Новорожденные в родильном доме
В ОНФ выступили против того, чтобы дарить в роддомах заменитель молока
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что СМИ могут вещать на любом языке
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость повышать стратегические задачи в АПК
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Власти Югры выделят 326 млн руб, чтобы удвоить число тестов на COVID-19
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко обсудил с послом Ирана региональную повестку дня
Михаил Богданов
Богданов обсудил с послами стран ЕС палестино-израильское урегулирование
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил утверждения СМИ о второй волне коронавируса в Китае
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский надеется на скорое решение Киевом и Будапештом спорных вопросов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
Лента новостейМолния