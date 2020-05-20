СК в Югре проверит данные об обращениях медиков из-за апрельских выплат

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку после публикации данных о 164 обращениях медработников, борющихся с коронавирусом, в связи с апрельскими стимулирующими выплатами, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
Власти автономного округа проинформировали в пятницу, что в срок выполнили поручение президента РФ Владимира Путина, связанное с выплатами стимулирующего характера для данной категории медработников. Выплаты получили 2030 сотрудников медучреждений, на эти цели было направлено свыше 109 миллионов рублей, отмечали в правительстве Югры.
Руководитель окружного депздрава Алексей Добровольский во вторник в ходе заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса заявил, что в департамент поступило 164 обращения по поводу стимулирующих выплат для медработников, которые борются с коронавирусом. Он отметил, что в ведомстве создана специальная рабочая группа, и если подтвердится отсутствие положенных выплат обратившимся, виновные "будут наказаны", а деньги - начислены.
"Следственным управлением... организована процессуальная проверка по информации, размещенной в региональных СМИ, о несогласии медицинских работников с размером произведенных компенсационных выплат за работу в условиях новой коронавирусной инфекции. Из СМИ следует, что 164 медработника обратились в департамент здравоохранения Югры с претензиями по поводу начисления выплат в рамках оплаты работы с больными новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи намерены выяснить причины и основания поступивших обращений, полноту и своевременность произведенных выплат, а также "иные обстоятельства". По результатам проверки следствие примет процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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