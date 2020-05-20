В ОАЭ разработали лазер, способный за секунды выявить коронавирус

ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Эмиратская лаборатория QuantLase Imaging Lab разработала быструю технологию по распознаванию коронавируса с помощью лазера, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе лаборатории, которая занимается этими исследованиями.
"Лазер распознает вирус сразу, как только клетки крови становятся зараженными. Оборудование способно делать массовый скрининг с результатами, доступными в считанные секунды", - приводит слова главы группы исследователей, изучавших изменения клеточной структуры вируса, доктор Прамод Кумар.
Он рассказал, что основанная на оптической фазовой модуляции лазерная технология удобна для больных, неинвазивна и недорога. Устройство подходит для использования не только в больницах, но и в таких общественных местах, как кинотеатры и торговые центры, а также дома после небольшого обучения. Кумар выразил уверенность, что новая система изменит ситуацию в борьбе с распространением коронавируса.
По его словам, лаборатория рассчитает поставить новые тест-системы на рынок в течение нескольких месяцев.
Число заболевших коронавирусом с начала пандемии в ОАЭ превысило 25 тысяч, умерли 227 человек, выздоровели 10 791.
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