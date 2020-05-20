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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:47
https://ria.ru/20200520/1571730400.html
В ОАЭ разработали лазер, способный за секунды выявить коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_0:290:5568:3422_1036x0_80_0_0_1a4a045f490c239fd529627f3247e7c1.jpg
РИА Новости

В ОАЭ разработали лазер, способный за секунды выявить коронавирус

13:47 20.05.2020
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© 2020 Associated Press Guiseppe Cacace Скорая помощь в ОАЭ
 Скорая помощь в ОАЭ
© 2020 Associated Press Guiseppe Cacace
Скорая помощь в ОАЭ
ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Эмиратская лаборатория QuantLase Imaging Lab разработала быструю технологию по распознаванию коронавируса с помощью лазера, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе лаборатории, которая занимается этими исследованиями.
"Лазер распознает вирус сразу, как только клетки крови становятся зараженными. Оборудование способно делать массовый скрининг с результатами, доступными в считанные секунды", - приводит слова главы группы исследователей, изучавших изменения клеточной структуры вируса, доктор Прамод Кумар.
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Он рассказал, что основанная на оптической фазовой модуляции лазерная технология удобна для больных, неинвазивна и недорога. Устройство подходит для использования не только в больницах, но и в таких общественных местах, как кинотеатры и торговые центры, а также дома после небольшого обучения. Кумар выразил уверенность, что новая система изменит ситуацию в борьбе с распространением коронавируса.
По его словам, лаборатория рассчитает поставить новые тест-системы на рынок в течение нескольких месяцев.
Число заболевших коронавирусом с начала пандемии в ОАЭ превысило 25 тысяч, умерли 227 человек, выздоровели 10 791.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОАЭВ мире
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