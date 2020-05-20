В ОАЭ разработали лазер, способный за секунды выявить коронавирус

Он рассказал, что основанная на оптической фазовой модуляции лазерная технология удобна для больных, неинвазивна и недорога. Устройство подходит для использования не только в больницах, но и в таких общественных местах, как кинотеатры и торговые центры, а также дома после небольшого обучения. Кумар выразил уверенность, что новая система изменит ситуацию в борьбе с распространением коронавируса.