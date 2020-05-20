ФАС не наблюдает существенного повышения цен на хлеб

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не наблюдает существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России, по основным позициям рост и вовсе отсутствует, сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.
"Мы сейчас не видим никакого существенного повышения цен, даже практически по основным позициям его просто нет, на хлеб и хлебобулочные изделия", - сказал Цариковский в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он указал, что ситуация с ценами в данной сфере достаточно хорошая. "Были заявления на эту тему. Никакого объективного существенного роста в магазинах ни на хлеб, ни на хлебобулочные изделия не произошло", - указал замглавы ведомства.
По словам Цариковского, это связано с несколькими факторами, в частности - с выдачей предостережений антимонопольной службой. "Также нами был возбужден ряд дел, там, где уже попробовали это сделать (повысить цены - ред.)", - добавил он.
В конце апреля Национальный союз хлебопечения в обращении к ФАС России объяснил, что повышение цен на хлебопекарную продукцию является экономически обоснованным и сможет компенсировать постоянные затраты отрасли, которые за последние два года выросли на 30-35% и были обусловлены увеличением расходов по двум составляющим - основному сырью (муке) и логистике (доставке) при менее значительном изменении в структуре себестоимости всех остальных показателей.