ФАС не наблюдает существенного повышения цен на хлеб

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ( Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) РФ не наблюдает существенного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России, по основным позициям рост и вовсе отсутствует, сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский

"Мы сейчас не видим никакого существенного повышения цен, даже практически по основным позициям его просто нет, на хлеб и хлебобулочные изделия", - сказал Цариковский в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он указал, что ситуация с ценами в данной сфере достаточно хорошая. "Были заявления на эту тему. Никакого объективного существенного роста в магазинах ни на хлеб, ни на хлебобулочные изделия не произошло", - указал замглавы ведомства.

По словам Цариковского, это связано с несколькими факторами, в частности - с выдачей предостережений антимонопольной службой. "Также нами был возбужден ряд дел, там, где уже попробовали это сделать (повысить цены - ред.)", - добавил он.