Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но РФ не хочет это обсуждать.
"Когда у меня была встреча в Нормандии с (канцлером ФРГ - ред.) Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос (Крыма – ред.) и с президентом Французской Республики (Эммануэлем Макроном - ред.). И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия, конечно, не хочет оговаривать этот вопрос", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
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