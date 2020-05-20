Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T14:59
https://ria.ru/20200520/1571730256.html
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571726041_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_d9a1df0ada6b79bf784606cca56068a6.jpg
РИА Новости

Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма

13:45 20.05.2020 (обновлено: 14:59 20.05.2020)
59709
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но РФ не хочет это обсуждать.
"Когда у меня была встреча в Нормандии с (канцлером ФРГ - ред.) Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос (Крыма – ред.) и с президентом Французской Республики (Эммануэлем Макроном - ред.). И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия, конечно, не хочет оговаривать этот вопрос", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
Молодые люди катаются на набережной в Ялте
6 мая, 16:30
Пушков оценил план Украины по возвращению Крыма
7343267835
Обсудить 47
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не хочет и не будет Россия обсуждать Крым. - Ну что Владимир Владимирович, Крым будем обсуждать ? -Нет. -Ну как скажите ...
20 мая, 13:55
ffrolgohom
137790106
Самый главный результат годового пребывания В.Зеленского в должности президента Украины - позицию России по Крыму усвоил на 5 с плюсом!
20 мая, 13:56
vv.p.neznamov
171451004
Рекомендуем
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Автомобили полиции
Три человека получили ранения при стрельбе на юго-востоке Москвы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Заседание Совета Федерации РФ
СФ одобрил закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Мусоровоз, сбивший женщину во дворе жилого дома в Балаково
В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома
Врач Александр Мясников
Мясников объяснил свои слова "кому положено умереть — помрут"
В Антарктиде все шире распространяется зеленый снег, в котором живут водоросли
Ученые отметили, что в Антарктиде стало больше необычного зеленого снега
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
Лента новостейМолния