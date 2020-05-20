Муфтий Чечни призвал мусульман провести Ураза-байрам в кругу семьи

ГРОЗНЫЙ, 20 мая – РИА Новости. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев призвал жителей республики отпраздновать Ураза-байрам в этом году в кругу семьи из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров объявил в Чечне четыре выходных дня, с 23 по 26 мая, в связи с празднованием Ураза-байрама.

"Для сохранения здоровья чеченского народа праздновать Ураза-байрам в этом году будем в кругу семьи. Мы должны с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, потому что это вынужденные, временные меры, на которые пошло руководство региона, в частности, глава ЧР Рамзан Кадыров", - заявил муфтий. Он выразил уверенность, что ситуация с эпидемиологической обстановкой разрешится в ближайшем будущем и призвал "проявить терпение в тяжелые для народа дни".

Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.