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Религия и мировоззрение
2020-05-20T13:45
https://ria.ru/20200520/1571730189.html
Муфтий Чечни призвал мусульман провести Ураза-байрам в кругу семьи
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РИА Новости

Муфтий Чечни призвал мусульман провести Ураза-байрам в кругу семьи

13:45 20.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали
Открытие мечети имени пророка Муххаммеда в Шали
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая – РИА Новости. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев призвал жителей республики отпраздновать Ураза-байрам в этом году в кругу семьи из-за пандемии коронавируса.
Ранее глава республики Рамзан Кадыров объявил в Чечне четыре выходных дня, с 23 по 26 мая, в связи с празднованием Ураза-байрама.
"Для сохранения здоровья чеченского народа праздновать Ураза-байрам в этом году будем в кругу семьи. Мы должны с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, потому что это вынужденные, временные меры, на которые пошло руководство региона, в частности, глава ЧР Рамзан Кадыров", - заявил муфтий. Он выразил уверенность, что ситуация с эпидемиологической обстановкой разрешится в ближайшем будущем и призвал "проявить терпение в тяжелые для народа дни".
Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
В этот праздник принято ходить в гости, угощать праздничными блюдами, дарить подарки.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
19 мая, 21:03Распространение нового коронавируса
Кадыров призвал отпраздновать Ураза-байрам дома
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРамзан КадыровОбщество
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