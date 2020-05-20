Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
По его словам, такие данные поступают в ходе мониторинга, как исполняется указ президента "О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года".
"Основная масса правонарушений связана с коррупционными проявлениями, несоблюдением порядка организации государственных закупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсификацией отчетных показателей".
Секретарь Совбеза отметил, что чаще всего закон нарушают в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Образование", "Культура", "Здравоохранение".
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По словам Патрушева, пандемия коронавируса не должна стать поводом для срыва стратегических задач развития России, ставших "более востребованными" в создавшейся ситуации.
"Поэтому важно на всех уровнях власти повысить координацию и эффективность работы по реализации национальных проектов, добиться достижения проектных показателей", — заключил секретарь Совбеза.
Нацпроекты
Национальные проекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям:
"Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура;
"Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология;
"Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.