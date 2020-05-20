В ДНР заявили об обстреле шахты в Горловке силовиками

В ведомстве отметили, что никто не пострадал. На данный момент обстрел продолжается, горняки находятся в бомбоубежище.

"Прямых попаданий по предприятию не зафиксировано, но снаряды вооруженных формирований Украины разрываются в непосредственной близости от поверхностного комплекса шахты. Чтобы обезопасить рабочих от возможного обесточения клетьевого ствола, его повреждения, людей вывели на-гора. Водоотлив переведен на автоматический режим работы", - добавили в министерстве.