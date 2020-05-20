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2020-05-20T13:41
https://ria.ru/20200520/1571729923.html
В ДНР заявили об обстреле шахты в Горловке силовиками
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле шахты в Горловке силовиками

13:41 20.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Шахта в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке оказалась под огнем украинских силовиков, 20 горняков экстренно выведены на поверхность и находятся в бомбоубежище, сообщили в среду в пресс-службе минугля и энергетики ДНР.
"Вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь по водоотливному комплексу шахты "2-бис". Ситуация стала настолько опасна, что 20 горняков, выполнявших работы в первую смену в подземных выработках, в 11.15 (совпадает с мск) экстренно вывели на поверхность и укрыли в шахтном бомбоубежище", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.
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В ведомстве отметили, что никто не пострадал. На данный момент обстрел продолжается, горняки находятся в бомбоубежище.
"Прямых попаданий по предприятию не зафиксировано, но снаряды вооруженных формирований Украины разрываются в непосредственной близости от поверхностного комплекса шахты. Чтобы обезопасить рабочих от возможного обесточения клетьевого ствола, его повреждения, людей вывели на-гора. Водоотлив переведен на автоматический режим работы", - добавили в министерстве.
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По информации минугля и энергетики ДНР, шахта "2-бис" не ведет угледобычу, производит только откачку шахтных вод.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
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