В ДНР заявили об обстреле шахты в Горловке силовиками

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Шахта в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке оказалась под огнем украинских силовиков, 20 горняков экстренно выведены на поверхность и находятся в бомбоубежище, сообщили в среду в пресс-службе минугля и энергетики ДНР.
"Вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь по водоотливному комплексу шахты "2-бис". Ситуация стала настолько опасна, что 20 горняков, выполнявших работы в первую смену в подземных выработках, в 11.15 (совпадает с мск) экстренно вывели на поверхность и укрыли в шахтном бомбоубежище", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.
В ведомстве отметили, что никто не пострадал. На данный момент обстрел продолжается, горняки находятся в бомбоубежище.
"Прямых попаданий по предприятию не зафиксировано, но снаряды вооруженных формирований Украины разрываются в непосредственной близости от поверхностного комплекса шахты. Чтобы обезопасить рабочих от возможного обесточения клетьевого ствола, его повреждения, людей вывели на-гора. Водоотлив переведен на автоматический режим работы", - добавили в министерстве.
По информации минугля и энергетики ДНР, шахта "2-бис" не ведет угледобычу, производит только откачку шахтных вод.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.