Зеленский больше не вычитывает сценарии студии "Квартал 95"

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не вычитывает сценарии студии "Квартал 95", а также не видится с бывшими коллегами, потому что у него нет на это времени.
В октябре 2019 года участница студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что Зеленский, несмотря на президентство, продолжал тщательно вычитывать все сценарии и шутки студии "Квартала 95".
"Не вижу (Кравец - ред.), нет времени. Сценарии не читаю", - сказал Зеленский журналистам на пресс-конференции в среду по случаю его первой годовщины на посту президента.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.