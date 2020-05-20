Зеленский больше не вычитывает сценарии студии "Квартал 95"

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту

В октябре 2019 года участница студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что Зеленский, несмотря на президентство, продолжал тщательно вычитывать все сценарии и шутки студии "Квартала 95".

"Не вижу (Кравец - ред.), нет времени. Сценарии не читаю", - сказал Зеленский журналистам на пресс-конференции в среду по случаю его первой годовщины на посту президента.

Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.