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2020-05-20T13:38
https://ria.ru/20200520/1571729632.html
Эксперт оценил перспективы проведения встречи в "нормандском формате"
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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы проведения встречи в "нормандском формате"

13:38 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для проведения следующей встречи в "нормандском формате" Украина должна выполнить обязательства, которые она взяла на себя на саммите в Париже, и сделать свою "домашнюю работу", считает ведущий эксперт центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в среду, что Франция и Германия поддерживают идею проведения встречи в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе после спада заболеваемости коронавирусом.
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"Это заявления ни о чем. Очевидно, что они поддерживают это, но для этого должны сначала быть выполнены обязательства, которые брала на себя украинская сторона в Париже. Разумеется, когда их спрашивают, поддерживаете ли вы встречу в нормандском формате после завершения COVID-19, (они отвечают - ред.) - конечно, да. Когда это произойдет, через десять месяцев? Через 20 лет? Украина должна выполнить те обязательства, под которыми подписалась в Париже, потом сделать свою домашнюю работу", - сказал Чеснаков на пресс-конференции в онлайн-формате "Итоги первого года Владимира Зеленского на посту президента Украины".
"Сейчас мы видим, что она этого делать не хочет. Она любыми способами пытается увильнуть, и мне кажется, это еще одна из ошибок этой команды", - добавил эксперт.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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Владимир ЗеленскийАлексей ЧеснаковПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
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