Эксперт оценил перспективы проведения встречи в "нормандском формате"

"Это заявления ни о чем. Очевидно, что они поддерживают это, но для этого должны сначала быть выполнены обязательства, которые брала на себя украинская сторона в Париже. Разумеется, когда их спрашивают, поддерживаете ли вы встречу в нормандском формате после завершения COVID-19, (они отвечают - ред.) - конечно, да. Когда это произойдет, через десять месяцев? Через 20 лет? Украина должна выполнить те обязательства, под которыми подписалась в Париже, потом сделать свою домашнюю работу", - сказал Чеснаков на пресс-конференции в онлайн-формате "Итоги первого года Владимира Зеленского на посту президента Украины".