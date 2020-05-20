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2020-05-20T14:20
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ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о вакансиях
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РИА Новости

ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о вакансиях

14:18 20.05.2020 (обновлено: 14:20 20.05.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокБанк "ВТБ"
Банк ВТБ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ВТБ предупреждает о мошенниках, которые под видом предложений о работе убеждают установить программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону, чтобы похитить деньги через банковские приложения.
"Специалисты ВТБ выявили вид мошенничества, при котором злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений для кандидатов без опыта работы, и в процессе якобы "тестирования" кандидата просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону. Целью удаленного доступа к устройству является получение средств клиента через банковские приложения", - сообщила пресс-служба кредитной организации в среду.
Мошенники в объявлениях указывают, что опыт работы не требуется, необходим только телефон. Злоумышленники с помощью удаленного доступа могут попасть в личный кабинет клиента и снять денежные средства, подтверждая это кодами из смс или push, которые также видны через программы удаленного доступа на телефоне клиента, поясняет пресс-служба.
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"Данный вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток злоумышленников получить доступ к средствам граждан", - указывают в банке.
ВТБ напоминает, что сотрудники службы безопасности кредитных организаций не связываются с клиентом самостоятельно, не используют программы удаленного доступа для решения вопроса со списаниями или разблокировкой.
"ВТБ для защиты от мошенников рекомендует клиентам устанавливать приложение ВТБ-онлайн из официальных маркетов, регулярно проверять смартфон антивирусом. Также ВТБ напоминает, что для предотвращения мошенничества, связанного с социальной инженерией, клиентам достаточно соблюдать простое правило - ни при каких обстоятельствах не разглашать данные карты и код подтверждения операций", - говорится в сообщении.
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