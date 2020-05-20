МЧС начало дезинфекцию объектов в Хасавюрте и Кизляре

"20 мая подразделения Донского спасательного центра МЧС проводят специальную обработку объектов жизнеобеспечения в городах Хасавюрт и Кизляр. Дезинфекция организована в Центре традиционных культур народов России, образовательных и административных учреждениях, а также на детских игровых площадках и центральных улицах населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к работе привлечены 60 человек и 12 единиц техники. В среду в Дагестан ожидается прибытие подразделений Ногинского спасательного центра из Московской области. Общая численность группировки составит 140 человек и 26 единиц техники.
В ведомстве напомнили, что масштабная дезинфекция в Дагестане проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.
Дагестан занимает пятое место среди регионов РФ по числу выявленных случаев COVID-19 – 3643.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.