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2020-05-20T13:40
https://ria.ru/20200520/1571729517.html
МЧС начало дезинфекцию объектов в Хасавюрте и Кизляре
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1036x0_80_0_0_0fcaa74063f03671d2c0f01cbd2e681b.jpg
РИА Новости

МЧС начало дезинфекцию объектов в Хасавюрте и Кизляре

13:37 20.05.2020 (обновлено: 13:40 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Специалисты Донского спасательного центра приступили к дезинфекции объектов жизнеобеспечения в Хасавюрте и Кизляре республики Дагестан, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС России.
"20 мая подразделения Донского спасательного центра МЧС проводят специальную обработку объектов жизнеобеспечения в городах Хасавюрт и Кизляр. Дезинфекция организована в Центре традиционных культур народов России, образовательных и административных учреждениях, а также на детских игровых площадках и центральных улицах населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, к работе привлечены 60 человек и 12 единиц техники. В среду в Дагестан ожидается прибытие подразделений Ногинского спасательного центра из Московской области. Общая численность группировки составит 140 человек и 26 единиц техники.
В ведомстве напомнили, что масштабная дезинфекция в Дагестане проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.
Дагестан занимает пятое место среди регионов РФ по числу выявленных случаев COVID-19 – 3643.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКизлярМосковская область (Подмосковье)ХасавюртОбщество
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