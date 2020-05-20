МЧС начало дезинфекцию объектов в Хасавюрте и Кизляре

"20 мая подразделения Донского спасательного центра МЧС проводят специальную обработку объектов жизнеобеспечения в городах Хасавюрт и Кизляр. Дезинфекция организована в Центре традиционных культур народов России, образовательных и административных учреждениях, а также на детских игровых площадках и центральных улицах населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.