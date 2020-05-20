В Новгороде задавивший выводок утят водитель заплатит штраф

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Новгородский водитель, который на внедорожнике сбил выводок утят, переходивших дорогу, привлечен к административной ответственности, также он возместит нанесенный ущерб — общая сумма составит 3,4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по области.
Ранее в социальных сетях появилось видео, как в Великом Новгороде дорогу переходит утка с выводком утят. Автомобили начали движение после остановки на светофоре, несколько водителей притормозили, чтобы пропустить уточек, но одна машина резко набрала скорость и переехала выводок.
18 мая, 21:17ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогуВ Москве росгвардейцам пришлось ограничить движение на дороге, чтобы утиная семья могла спокойно перейти на противоположную сторону Ленинского проспекта. Экипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу.
"Факт совершения наезда на уток 19 мая на улице Державина оформлен как дорожно-транспортное происшествие. На водителя Toyota Land Cruiser Prado составлен протокол об административном правонарушении, также ему необходимо возместить ущерб государству за гибель четырех утят", — сообщили в пресс-службе.
Водитель Toyota признал свою вину в происшествии и пояснил, что не заметил переходящих дорогу птиц. Ему предстоит оплатить штраф в размере одной тысячи рублей, а также возместить ущерб за четырех задавленных утят — по 600 рублей за каждого.
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