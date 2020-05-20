В Новгороде задавивший выводок утят водитель заплатит штраф

ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогу В Москве росгвардейцам пришлось ограничить движение на дороге, чтобы утиная семья могла спокойно перейти на противоположную сторону Ленинского проспекта. Экипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу.