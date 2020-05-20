Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кабмин подготовил и внёс в Кабмин подготовил и внёс в Госдуму изменения в налоговый кодекс для реализации мер поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Он пояснил, что организации и индивидуальные предприниматели, которые безвозмездно передают медицинским учреждениям или социально ориентированным НКО имущество для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, получат право записывать затраченные на них средства в статью расходов.

"Таким образом, будет уменьшена база для исчисления налога на прибыль. Кроме того, налог на добавленную стоимость по операциям, связанным с передачей имущества медорганизациям, не надо будет уплачивать", - добавил премьер.

"Мы также освободим от налога на доходы физлиц стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, которая установлена для социальных работников", - также сообщил Мишустин.