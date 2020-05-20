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2020-05-20T13:33
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Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
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РИА Новости

Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс

13:33 20.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кабмин подготовил и внёс в Госдуму изменения в налоговый кодекс для реализации мер поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в Налоговый кодекс, их цель - снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
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Он пояснил, что организации и индивидуальные предприниматели, которые безвозмездно передают медицинским учреждениям или социально ориентированным НКО имущество для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, получат право записывать затраченные на них средства в статью расходов.
"Таким образом, будет уменьшена база для исчисления налога на прибыль. Кроме того, налог на добавленную стоимость по операциям, связанным с передачей имущества медорганизациям, не надо будет уплачивать", - добавил премьер.
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"Мы также освободим от налога на доходы физлиц стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, которая установлена для социальных работников", - также сообщил Мишустин.
Кроме того, по словам премьер-министра, предусматривается, что при налогообложении не будут учитываться доходы, возникающие от списания задолженности по льготным кредитам, которые были получены малыми и средними предприятиями на возобновление деятельности и поддержку занятости. От уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года также будут освобождены индивидуальные предприниматели, МСП в наиболее пострадавших отраслях, а также СОНКО.
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Михаил МишустинГосдума РФЭкономика
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