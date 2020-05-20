В Карелии ограничили въезд в два поселка из-за COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Власти Карелии в связи со вспышкой Власти Карелии в связи со вспышкой коронавируса в двух сельских поселениях Олонецкого района разрешили въезжать туда только местным жителям и тем, кто работает в этих поселках, сообщает в среду пресс-служба республиканского правительства.

"На территории Ильинского и Видлицкого сельских поселений Олонецкого района вводятся дополнительные ограничения… Въезд на территорию… поселений разрешен только его жителям и работающим в этих населённых пунктах", - говорится в сообщении.

Въезд и выезд в поселок Ильинское и село Видлица осуществляется через пропускной пункт, расположенный на 23-м километре автомобильной дороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта. Жителям этих населённых пунктов при въезде необходимо предъявить паспорт. Тем, кто работает в поселках или доставляет туда продукты и товары первой необходимости, нужно также представить подтверждающие документы. При этом у каждого приезжающего на въезде будет измеряться температура. "При повышенной температуре и наличии респираторных симптомов граждане обязаны сообщить об этом по телефону в медучреждение по месту жительства и обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней", - отмечают республиканские власти.

Жителям поселка Ильинское и села Выдлица предписано до 25 мая соблюдать режим изоляции и не покидать места проживания, за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также следования к месту работы. В качестве дополнительных мер в этих поселениях до 25 мая также приостанавливается, в частности, работа парикмахерских, предоставление стоматологических услуг, торговля непродовольственными товарами.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков , дополнительные ограничения вызваны выявлением 13 заболевших в поселке Ильинский и одного - в Видлице. "Причиной большого количества новых случаев стали нарушения, допущенные местными жителями, в том числе краткосрочный прием родственников с других территорий, межсемейные контакты", - пояснил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным властей Карелии на среду, в республике выявлено 260 случаев инфицирования коронавирусом против 241 на вторник.