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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:30
https://ria.ru/20200520/1571729071.html
В Карелии ограничили въезд в два поселка из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Карелии ограничили въезд в два поселка из-за COVID-19

13:30 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Власти Карелии в связи со вспышкой коронавируса в двух сельских поселениях Олонецкого района разрешили въезжать туда только местным жителям и тем, кто работает в этих поселках, сообщает в среду пресс-служба республиканского правительства.
"На территории Ильинского и Видлицкого сельских поселений Олонецкого района вводятся дополнительные ограничения… Въезд на территорию… поселений разрешен только его жителям и работающим в этих населённых пунктах", - говорится в сообщении.
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Въезд и выезд в поселок Ильинское и село Видлица осуществляется через пропускной пункт, расположенный на 23-м километре автомобильной дороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта. Жителям этих населённых пунктов при въезде необходимо предъявить паспорт. Тем, кто работает в поселках или доставляет туда продукты и товары первой необходимости, нужно также представить подтверждающие документы. При этом у каждого приезжающего на въезде будет измеряться температура. "При повышенной температуре и наличии респираторных симптомов граждане обязаны сообщить об этом по телефону в медучреждение по месту жительства и обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней", - отмечают республиканские власти.
Жителям поселка Ильинское и села Выдлица предписано до 25 мая соблюдать режим изоляции и не покидать места проживания, за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также следования к месту работы. В качестве дополнительных мер в этих поселениях до 25 мая также приостанавливается, в частности, работа парикмахерских, предоставление стоматологических услуг, торговля непродовольственными товарами.
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Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, дополнительные ограничения вызваны выявлением 13 заболевших в поселке Ильинский и одного - в Видлице. "Причиной большого количества новых случаев стали нарушения, допущенные местными жителями, в том числе краткосрочный прием родственников с других территорий, межсемейные контакты", - пояснил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По данным властей Карелии на среду, в республике выявлено 260 случаев инфицирования коронавирусом против 241 на вторник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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