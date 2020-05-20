Мясников объяснил свои слова "кому положено умереть — помрут"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram -канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.

"То есть "Мясников официально признал бессмысленность всех проводимых превентивных мероприятий и цинично сказал мириться со смертями и не бороться с ними". Что есть прямая ложь, притом что все эти слова я действительно произносил", — написал врач.

Он отметил, что речь шла о панических настроениях людей, а также о боязни завтрашнего дня. Он также подчеркнул, что не нужно искать в "каждом чихе" коронавирус, а антитела проявляются лишь через неделю или две после начала симптомов.

Кроме того, если ОРЗ и вызвано коронавирусом , то не нужно паниковать.

"Ситуация такова, что мы все так или иначе им переболеем — это наш путь к достижению коллективного иммунитета, что в подавляющем числе случаев эта болезнь протекает легко или вовсе бессимптомно", — подчеркнул он.

Также Мясников отметил, что не нужно тратить силы и разрушать психику паникой, кроме того, "мы все смертны по факту своего существования, что "все, кому положено (Богом) умереть — умрут".

Мясников напомнил, что от коронавируса умирают, однако меньше, чем от всех привычных заболеваний. Он призвал просто жить и радоваться жизни, не омрачая ее тревогой.