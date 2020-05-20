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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:37
https://ria.ru/20200520/1571729033.html
Мясников объяснил свои слова "кому положено умереть — помрут"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Мясников объяснил свои слова "кому положено умереть — помрут"

13:30 20.05.2020 (обновлено: 14:37 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Врач Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.

"То есть "Мясников официально признал бессмысленность всех проводимых превентивных мероприятий и цинично сказал мириться со смертями и не бороться с ними". Что есть прямая ложь, притом что все эти слова я действительно произносил", — написал врач.

Он отметил, что речь шла о панических настроениях людей, а также о боязни завтрашнего дня. Он также подчеркнул, что не нужно искать в "каждом чихе" коронавирус, а антитела проявляются лишь через неделю или две после начала симптомов.
Кроме того, если ОРЗ и вызвано коронавирусом, то не нужно паниковать.
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"Ситуация такова, что мы все так или иначе им переболеем — это наш путь к достижению коллективного иммунитета, что в подавляющем числе случаев эта болезнь протекает легко или вовсе бессимптомно", — подчеркнул он.
Также Мясников отметил, что не нужно тратить силы и разрушать психику паникой, кроме того, "мы все смертны по факту своего существования, что "все, кому положено (Богом) умереть — умрут".
Мясников напомнил, что от коронавируса умирают, однако меньше, чем от всех привычных заболеваний. Он призвал просто жить и радоваться жизни, не омрачая ее тревогой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияиммунитетTelegram (приложение)Общество
Популярные комментарии
Хоть один адекватный человек... А то навели панику...
20 мая, 13:54
Вячеслав Фоменко
164123059
Слишком много везде Мясникова.
20 мая, 13:38
Арсений Новиков
137102268
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