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2020-05-20T13:26
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В ДНР могут организовать народный трибунал в отношении Зеленского
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РИА Новости

В ДНР могут организовать народный трибунал в отношении Зеленского

13:26 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина заявила, что в ДНР могут организовать народный трибунал в отношении действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Шишкина пояснила, что украинский народный трибунал начал свою работу на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР с весны 2018 года. В ходе заседаний рассматривались преступления украинских силовиков и руководства страны в ходе конфликта в Донбассе. Основными задачами трибунала были фиксация и документирование всех фактов правонарушений на территории самопровозглашенных республик. В июне 2018 года по итогу заседаний был оглашен приговор всем подсудимым, список возглавлял на тот момент президент Украины Петр Порошенко.
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"Подводя итоги первого года правления Зеленского в качестве президента Украины, хочу отметить, что к сожалению, не за горами следующий украинский народный трибунал, но уже в отношении президента Украины Зеленского и его офиса по таким статьям обвинения: геноцид населения, блокада Донбасса, пропаганда войны, создание незаконных вооруженных формирований, использование вооруженных сил против гражданского населения. На сегодняшний день геноцид жителей Донецкой народной республики со стороны Украины продолжается", - сказала Шишкина в ходе пресс-конференции.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВ мире
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