В ДНР могут организовать народный трибунал в отношении Зеленского

"Подводя итоги первого года правления Зеленского в качестве президента Украины, хочу отметить, что к сожалению, не за горами следующий украинский народный трибунал, но уже в отношении президента Украины Зеленского и его офиса по таким статьям обвинения: геноцид населения, блокада Донбасса, пропаганда войны, создание незаконных вооруженных формирований, использование вооруженных сил против гражданского населения. На сегодняшний день геноцид жителей Донецкой народной республики со стороны Украины продолжается", - сказала Шишкина в ходе пресс-конференции.