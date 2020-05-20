В ДНР могут организовать народный трибунал в отношении Зеленского

ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Елена Шишкина заявила, что в ДНР могут организовать народный трибунал в отношении действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Шишкина пояснила, что украинский народный трибунал начал свою работу на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР с весны 2018 года. В ходе заседаний рассматривались преступления украинских силовиков и руководства страны в ходе конфликта в Донбассе. Основными задачами трибунала были фиксация и документирование всех фактов правонарушений на территории самопровозглашенных республик. В июне 2018 года по итогу заседаний был оглашен приговор всем подсудимым, список возглавлял на тот момент президент Украины Петр Порошенко.
"Подводя итоги первого года правления Зеленского в качестве президента Украины, хочу отметить, что к сожалению, не за горами следующий украинский народный трибунал, но уже в отношении президента Украины Зеленского и его офиса по таким статьям обвинения: геноцид населения, блокада Донбасса, пропаганда войны, создание незаконных вооруженных формирований, использование вооруженных сил против гражданского населения. На сегодняшний день геноцид жителей Донецкой народной республики со стороны Украины продолжается", - сказала Шишкина в ходе пресс-конференции.