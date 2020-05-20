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Культура
2020-05-20T14:26
https://ria.ru/20200520/1571728565.html
Умерла основательница московского театра "Человек" Людмила Рошкован
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571729920_0:364:2016:1498_1036x0_80_0_0_1c511d85de7b4e8b98106d110da43f34.jpg
РИА Новости

Умерла основательница московского театра "Человек" Людмила Рошкован

13:50 20.05.2020 (обновлено: 14:26 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир РодионовХудожественный руководитель театра-студии "Человек" Людмила Рошкован
Художественный руководитель театра-студии Человек Людмила Рошкован
© РИА Новости / Владимир Родионов
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Основательница Московского драматического театра "Человек", заслуженный деятель искусств России Людмила Рошкован умерла на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель театра.
Дата и место прощания будут известны позже, добавил он.
Людмила Рошкован родилась в 1938 году. В 1961-м она окончила студию Московского театра имени Ленинского комсомола, затем — режиссерский факультет Московского института культуры. С 1966 года работала актрисой и режиссером, в 1974-м стала художественным руководителем театра-студии "Человек". В этом театре начинали такие деятели культуры, как Роман Козак, Игорь Золотовицкий, Александр Феклистов, Валерий Гаркалин, Дмитрий Брусникин и многие другие.
В последние годы Рошкован занимала должность заслуженного президента театра.
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КультураДмитрий БрусникинВалерий ГаркалинИгорь Золотовицкий
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