Умерла основательница московского театра "Человек" Людмила Рошкован

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Основательница Московского драматического театра "Человек", заслуженный деятель искусств России Людмила Рошкован умерла на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель театра.
Дата и место прощания будут известны позже, добавил он.
Людмила Рошкован родилась в 1938 году. В 1961-м она окончила студию Московского театра имени Ленинского комсомола, затем — режиссерский факультет Московского института культуры. С 1966 года работала актрисой и режиссером, в 1974-м стала художественным руководителем театра-студии "Человек". В этом театре начинали такие деятели культуры, как Роман Козак, Игорь Золотовицкий, Александр Феклистов, Валерий Гаркалин, Дмитрий Брусникин и многие другие.
В последние годы Рошкован занимала должность заслуженного президента театра.