Онлайн-брифинг посла Италии в РФ Паскуале Терраччано

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В ходе мероприятия пойдет речь об опыте Италии в борьбе с пандемией COVID-19, об актуальной ситуации в стране в условиях постепенного выхода из карантина, о российско-итальянском взаимодействии в различных сферах и о перспективах двустороннего сотрудничества.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
В ходе мероприятия пойдет речь об опыте Италии в борьбе с пандемией COVID-19, об актуальной ситуации в стране в условиях постепенного выхода из карантина, о российско-итальянском взаимодействии в различных сферах и о перспективах двустороннего сотрудничества.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru