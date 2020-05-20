Онлайн-брифинг посла Италии в РФ Паскуале Терраччано

В ходе мероприятия пойдет речь об опыте Италии в борьбе с пандемией COVID-19, об актуальной ситуации в стране в условиях постепенного выхода из карантина, о российско-итальянском взаимодействии в различных сферах и о перспективах двустороннего сотрудничества.