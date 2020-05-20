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2020-05-20T13:23
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Онлайн-брифинг посла Италии в РФ Паскуале Терраччано
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РИА Новости

Онлайн-брифинг посла Италии в РФ Паскуале Терраччано

13:23 20.05.2020
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1 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале ТЕРРАЧЧАНО в преддверии национального праздника Италии – Дня Республики, который отмечается 2 июня.
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В ходе мероприятия пойдет речь об опыте Италии в борьбе с пандемией COVID-19, об актуальной ситуации в стране в условиях постепенного выхода из карантина, о российско-итальянском взаимодействии в различных сферах и о перспективах двустороннего сотрудничества.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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