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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:23
https://ria.ru/20200520/1571728434.html
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 17 387
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 17 387

13:23 20.05.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 196, до 17 387, всего с начала пандемии умер 1 141 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 17 191 случае заражения, 1 126 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 17 387 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1141 человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 10 356 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе еще на 14 дней остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
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