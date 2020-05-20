Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:23
https://ria.ru/20200520/1571728399.html
Молодежное движение ОНФ оказало помощь по 32 тысячам обращений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720676_0:230:3232:2048_1036x0_80_0_0_42e9706c16adaacc535662a6fd9b6399.jpg
РИА Новости

Молодежное движение ОНФ оказало помощь по 32 тысячам обращений

13:23 20.05.2020
35
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Активисты молодежного движения Общероссийского народного фронта оказали помощь по 32 тысячам обращений в период пандемии коронавируса и взяли под опеку 623 пенсионеров и инвалидов в рамках акции "Мы вместе", сообщает пресс-служба ОНФ.
Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена в марте для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свои услуги, стать волонтером, узнать новости. Колл-центр акции работает в круглосуточном режиме.
"Волонтеры региональных команд "Молодежки ОНФ" в рамках всероссийской акции "Мы вместе" оказали помощь по 32 тысячам обращений", - говорится в сообщении.
Помощь нуждающимся уже вышла за рамки доставки продуктов или лекарств. Так, команды "Молодежки ОНФ" в российских регионах взяли под регулярное наблюдение и опеку 623 пенсионеров и инвалидов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОбщероссийский народный фронтОбщество
Рекомендуем
Писательница Маргарет Этвуд
В России вышло продолжение романа Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Торговая полка с яблоками
Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты
Сахар
Липецкая область на 15% увеличила экспорт сахара
Татьяна Голикова
Голикова поручила оценить ситуацию для подготовки к сезонным инфекциям
А.Крганов, А.Хлопонин, А.Каноков, Х.Гацалов
Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов заболел COVID-19
Прокуратура
В Тюменской области медики пожаловались на неполучение выплат
Школьные рюкзаки
Голикова оценила ситуацию с дистанционным обучением
Пустая больничная палата
В Подмосковье еще 283 пациента выздоровели от COVID-19
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке на лечении находятся свыше 270 пациентов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде оценили ситуацию с упрощенным установлением инвалидности
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Вулкан Эбеко
Ученые зафиксировали четыре выброса на вулкане Эбеко
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Москве результаты тестов на COVID стали доступны в электронной медкарте
Остров Ко Хе Банан Бич
Эксперты рассказали, как туристы представляют себе отдых после пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
Лента новостейМолния