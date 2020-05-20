Молодежное движение ОНФ оказало помощь по 32 тысячам обращений

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Активисты молодежного движения Общероссийского народного фронта оказали помощь по 32 тысячам обращений в период пандемии Активисты молодежного движения Общероссийского народного фронта оказали помощь по 32 тысячам обращений в период пандемии коронавируса и взяли под опеку 623 пенсионеров и инвалидов в рамках акции "Мы вместе", сообщает пресс-служба ОНФ

Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена в марте для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свои услуги, стать волонтером, узнать новости. Колл-центр акции работает в круглосуточном режиме.

"Волонтеры региональных команд "Молодежки ОНФ" в рамках всероссийской акции "Мы вместе" оказали помощь по 32 тысячам обращений", - говорится в сообщении.

Помощь нуждающимся уже вышла за рамки доставки продуктов или лекарств. Так, команды "Молодежки ОНФ" в российских регионах взяли под регулярное наблюдение и опеку 623 пенсионеров и инвалидов.