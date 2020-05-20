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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:22
https://ria.ru/20200520/1571728323.html
Разработанную в Таиланде вакцину от COVID-19 будут производить в США
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РИА Новости

Разработанную в Таиланде вакцину от COVID-19 будут производить в США

13:21 20.05.2020 (обновлено: 13:22 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БАНГКОК, 20 мая – РИА Новости. Разработанную медицинским центром Чулалонгкорнского университета в Таиланде и успешно испытанную на мышах вакцину против коронавирусной инфекции готовят к производству в США и Канаде, следующий шаг – испытания на человеке, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation со ссылкой на министерство высшего образования, научных исследований и инноваций Таиланда.
"Вакцина, разработанная в медицинском центре Чулалонгкорнского университета в Бангкоке, производит антитела к вирусу, вызывающему COVID-19, в соотношении 1:3000. Этот результат подтвержден тестами в университете штата Пенсильвания, США", - заявил в среду глава министерства Сувит Месинси, слова которого приводит издание.
Министр науки Таиланда сообщил, что в Таиланде тесты вакцины проводились до сих пор на мышах, однако на следующей неделе ученые старейшего в стране Чулалонгкорнского университета перейдут к опытам на обезьянах.
"Одновременно на производственных мощностях в США и Канаде создается технология массового производства таиландской вакцины, после чего начнутся опыты на людях-добровольцах", - добавил министр.
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Он также сообщил, что производить вакцину в Таиланде, получив готовые технологии массового производства из-за границы, будет таиландская фирма Bionet Asia.
По словам министра, после испытаний на человеке массовое производство испытанной вакцины для нужд Таиланда станет возможным уже в конце текущего года.
В свою очередь, официальный представитель государственного Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией доктор Тхависин Висануйотхин заявил на пресс-брифинге в среду, что таиландская вакцина, которую разработали ученые Чулалонгкорнского университета, будет готова к массовому применению в следующем году.
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