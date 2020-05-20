Зеленский назвал вопрос о языках на Украине искусственным

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Вопрос о языке на Украине искусственный, надо защищать интересы нацменьшинств, но они должны знать украинский язык, заявил в среду во время итоговой пресс-конференции президент страны Владимир Зеленский.
"Я уверен, что в целом вопрос о языке на Украине не стоит, он очень искусственный. Что касается справедливости, справедливость должна быть для всех - украиноязычных и у нас много разных меньшинств", - сказал Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.
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При этом, по его словам, представители нацменьшинств, которые проживают на Украине, должны знать украинский язык.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Однако Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Он отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и российскими политиками. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.