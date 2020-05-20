Зеленский надеется на скорое решение Киевом и Будапештом спорных вопросов

КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский назвал отношения Украины с Венгрией непростыми, надеется, что в ближайшее время спорные вопросы, в том числе по языку, удастся решить.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заинтересован в возобновлении добрососедских отношений с Киевом.
"Сейчас Венгрия, с которой у нас много лет нет отношений, они блокируют, как вы знаете и членство в ЕС, и в НАТО, и мы знаем почему. Именно из-за вопросов исторического наследства и вопроса языка… У нас непростые пока, к сожалению, отношения с Венгрией, хотя наши народы дружат. Я думаю, что мы этот вопрос решим в ближайшее время", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
По словам украинского президента, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении года пытался с ним встретиться. "Я готов к этой фундаментальной встрече, на которой я бы хотел, чтобы мы подписали между Украиной и Венгрией меморандум обо всем: и о ситуации с безопасностью, и об уважении к истории", - добавил президент.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
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