Зеленский надеется на скорое решение Киевом и Будапештом спорных вопросов

"Сейчас Венгрия, с которой у нас много лет нет отношений, они блокируют, как вы знаете и членство в ЕС, и в НАТО, и мы знаем почему. Именно из-за вопросов исторического наследства и вопроса языка… У нас непростые пока, к сожалению, отношения с Венгрией, хотя наши народы дружат. Я думаю, что мы этот вопрос решим в ближайшее время", - заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.