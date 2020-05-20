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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:21
https://ria.ru/20200520/1571728224.html
Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило 1,6 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило 1,6 тысячи

13:21 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило 1,6 тысячи, за сутки выявлено 44 новых больных, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1515 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.
"По состоянию на 20 мая выявлено 1605 (+44) проб, положительных на COVID-2019. Выздоровело 646 человек", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 550 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 313, 41 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3731 человека, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 614 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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