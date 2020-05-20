Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило 1,6 тысячи

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1515 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 20 мая выявлено 1605 (+44) проб, положительных на COVID-2019. Выздоровело 646 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 550 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 313, 41 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.