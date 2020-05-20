НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило 1,6 тысячи, за сутки выявлено 44 новых больных, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1515 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.
"По состоянию на 20 мая выявлено 1605 (+44) проб, положительных на COVID-2019. Выздоровело 646 человек", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 550 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 313, 41 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3731 человека, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 614 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.