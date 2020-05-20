Эксперт спрогнозировал возможное ухудшение отношений России и Украины

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Отношения Москвы и Киева могут стать еще хуже, считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Мы прогнозируем, что отношения, может быть, даже будут ухудшаться", - заявил Чеснаков на презентации доклада центра, посвященного итогам первого года президентства Владимира Зеленского.
В подтверждение своих слов Чеснаков привел несколько факторов: продолжение отказа Украины от советского наследия, "притом что Москва взяла на себя роль… гаранта сохранения советского наследия, победы в ВОВ, достижений СССР", переход Украины на стандарты НАТО, "хотя вступление Украины в НАТО не является вопросом ближайшего времени", консенсус украинской элиты по вопросу Крыма.
"Украинская элита, безусловно, является антироссийской, враждебно настроенной по отношению к Москве. Это будет продолжаться довольно долго, потому что nation building, национальное строительство, которым занята сегодня Украина, предполагает отстраивание от прежних институтов, от прежних партнеров, от прежних корней", - заявил он.
Кроме того, Россия и Украина расходятся по вопросу Донбасса, напомнил эксперт.
"Россия, конечно, будет поддерживать республики Донбасса. У нее нет другого выбора. В этой связи попытки Киева любым способом победить Донецк и Луганск будут отметаться. Все уловки, которые применяются Киевом... Любые попытки пересмотра Минских соглашений не могут быть восприняты Россией позитивно", - считает эксперт.