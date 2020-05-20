Эксперт спрогнозировал возможное ухудшение отношений России и Украины

"Украинская элита, безусловно, является антироссийской, враждебно настроенной по отношению к Москве. Это будет продолжаться довольно долго, потому что nation building, национальное строительство, которым занята сегодня Украина, предполагает отстраивание от прежних институтов, от прежних партнеров, от прежних корней", - заявил он.