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Культура
2020-05-20T16:30
https://ria.ru/20200520/1571727788.html
Выставка Юрия Анненкова в Москве продлена до 23 августа
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564638811_0:200:3154:1974_1036x0_80_0_0_836e4bea4c6a5f1192eb78490fb75639.jpg
РИА Новости

Выставка Юрия Анненкова в Москве продлена до 23 августа

16:30 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует картины на выставке художника Юрия Анненкова "Революция за дверью" в музее русского импрессионизма в Москве
Посетительница фотографирует картины на выставке художника Юрия Анненкова Революция за дверью в музее русского импрессионизма в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью" в Музее русского импрессионизма продлевается до 23 августа, сообщила пресс-служба.
"Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью" в Музее русского импрессионизма продлевается до 23 августа. Из-за пандемии первая ретроспектива известного портретиста, художника театра и книжного иллюстратора проработала всего один месяц вместо запланированных трех и должна была закрыться в конце мая", - говорится в сообщении
На выставке собрано более 150 произведений русского художника - живопись, графические портреты и эскизы к театральным постановкам из 12 музеев и 19 частных собраний России и Франции, включая три работы из Центра Помпиду в Париже.
"В условиях максимальной неопределенности нам удалось договориться со всеми партнерами, и экспозиция сохранится в полном составе до самого закрытия. Мы ждем распоряжений от правительства по дате открытия музеев, а пока продолжаем работу над всеми выставками, включая международные проекты с Францией, Прибалтикой, Швецией и Японией. Все они состоятся, но график открытий изменится", – приводит пресс-служба слова генерального директора музея Юлии Петровой.
В пресс-службе отметили, что ранее запланированная на лето выставка "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь" откроется 8 сентября. Проект будет посвящен русскому живописцу круга Константина Коровина и Валентина Серова и влиятельному арт-консультанту России начала ХХ века.
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