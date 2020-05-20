Выставка Юрия Анненкова в Москве продлена до 23 августа

Посетительница фотографирует картины на выставке художника Юрия Анненкова "Революция за дверью" в музее русского импрессионизма в Москве

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью" в Музее русского импрессионизма продлевается до 23 августа, сообщила пресс-служба.

"Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью" в Музее русского импрессионизма продлевается до 23 августа. Из-за пандемии первая ретроспектива известного портретиста, художника театра и книжного иллюстратора проработала всего один месяц вместо запланированных трех и должна была закрыться в конце мая", - говорится в сообщении

На выставке собрано более 150 произведений русского художника - живопись, графические портреты и эскизы к театральным постановкам из 12 музеев и 19 частных собраний России и Франции, включая три работы из Центра Помпиду в Париже.

"В условиях максимальной неопределенности нам удалось договориться со всеми партнерами, и экспозиция сохранится в полном составе до самого закрытия. Мы ждем распоряжений от правительства по дате открытия музеев, а пока продолжаем работу над всеми выставками, включая международные проекты с Францией, Прибалтикой, Швецией и Японией. Все они состоятся, но график открытий изменится", – приводит пресс-служба слова генерального директора музея Юлии Петровой.