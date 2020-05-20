Защита экс-главы Армении Кочаряна обжаловала отказ в его освобождении

ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Защита экс-президента Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна подала в Апелляционный суд жалобу на решение ереванского суда первой инстанции, отказавшегося ранее освобождать бывшего главу государства под поручительства, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элина Саакова.

Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна , а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья по делу Анна Данибекян отклонила ходатайство.

"Адвокат Кочаряна Айк Алумян подал апелляционную жалобу вчера, 19 мая", - сказала Саакова. По ее словам, защита готовит еще несколько жалоб в суд второй инстанции.

Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.

Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.