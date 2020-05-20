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2020-05-20T13:12
https://ria.ru/20200520/1571727660.html
Защита экс-главы Армении Кочаряна обжаловала отказ в его освобождении
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РИА Новости

Защита экс-главы Армении Кочаряна обжаловала отказ в его освобождении

13:12 20.05.2020
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна подала в Апелляционный суд жалобу на решение ереванского суда первой инстанции, отказавшегося ранее освобождать бывшего главу государства под поручительства, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элина Саакова.
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья по делу Анна Данибекян отклонила ходатайство.
Роберт Кочарян
19 мая, 14:21
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
"Адвокат Кочаряна Айк Алумян подал апелляционную жалобу вчера, 19 мая", - сказала Саакова. По ее словам, защита готовит еще несколько жалоб в суд второй инстанции.
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
Роберт Кочарян
6 апреля, 15:16Распространение нового коронавируса
Бывший глава военвуза попросил освободить экс-главу Армении Кочаряна
Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянАрменияВ мире
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