Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-20T13:12
https://ria.ru/20200520/1571727634.html
В России вышло продолжение романа Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/23/1559772377_0:266:3077:1997_1036x0_80_0_0_d3eec8f5d1cc97cba1c372d2b1a73b7d.jpg
РИА Новости

В России вышло продолжение романа Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"

13:12 20.05.2020
187
© AP Photo / Invision/Arthur MolaПисательница Маргарет Этвуд
Писательница Маргарет Этвуд
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Писательница Маргарет Этвуд. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Книга Маргарет Этвуд "Заветы" - долгожданное продолжение культового романа "Рассказ служанки" - поступила в среду в продажу, сообщила пресс-служба издательства "Эксмо".
"Сегодня поступила в продажу книга Маргарет Этвуд "Заветы" - долгожданное продолжение культового романа "Рассказ служанки". Еще до публикации новый роман Этвуд был номинирован на Букеровскую премию и в финале разделил награду с феминистским текстом Бернардин Эваристо "Девушка, женщина, другая", - говорится в сообщении
Действие "Заветов" разворачивается через пятнадцать лет после событий описанных в первой книге. По-прежнему существует теократическая республика Галаад, где женские тела принадлежат государству, а способные к деторождению женщины исполняют роль служанок. На этот раз автор дает возможность рассказать о жизни в Галааде не только служанкам, но и другим кастам женщин. Сюжет развивается вокруг трех разных женщин.
Маргарет Этвуд – канадская писательница и поэт, дважды лауреат Букеровской премии и обладательница почетного Ордена Канады. Книги Этвуд стали бестселлерами во всем мире и переведены более чем на 20 языков. Один из самых известных ее романов "Слепой убийца" принес Этвуд первого "Букера" в 2000 году. Второй "Букер" она получила за свой последний роман "Заветы" – долгожданное продолжение "Рассказа служанки", вышедшего в 1985 году.
Элизабет Мосс сериале Рассказ служанки
7 августа 2019, 02:53Культура
Актриса из "Рассказа служанки" назвала самую тяжелую сцену в сериале
102001
Обсудить 1
КультураМаргарет ЭтвудЭксмоКанада
Рекомендуем
Восход солнца на одном из Мальдивских островов
Стало известно, когда на Мальдивы будут пускать иностранных туристов
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Разработанную в Таиланде вакцину от COVID-19 будут производить в США
Флаги России и Украины
Эксперт спрогнозировал возможное ухудшение отношений России и Украины
Дом правительства РФ
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
Художественный руководитель театра-студии Человек Людмила Рошкован
Умерла основательница московского театра "Человек" Людмила Рошкован
Житель китайской провинции Шаньдун, который получил тонну лука от бывшей девушки
В Китае девушка отомстила бывшему парню, отправив ему домой тонну лука
Остров Ко Хе Банан Бич
Эксперты рассказали, как туристы представляют себе отдых после пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский назвал вопрос о языках на Украине искусственным
В Антарктиде все шире распространяется зеленый снег, в котором живут водоросли
Ученые отметили, что в Антарктиде стало больше необычного зеленого снега
Здание прокуратуры города Москвы
Прокуратура Москвы проверит сообщение о принуждении ребенка к сексу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о подготовке военно-морского парада ко Дню ВМФ
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19
Татьяна Голикова
В России пять препаратов от COVID-19 проходят клинические испытания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
Лента новостейМолния