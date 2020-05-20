В России вышло продолжение романа Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"

"Сегодня поступила в продажу книга Маргарет Этвуд "Заветы" - долгожданное продолжение культового романа "Рассказ служанки". Еще до публикации новый роман Этвуд был номинирован на Букеровскую премию и в финале разделил награду с феминистским текстом Бернардин Эваристо "Девушка, женщина, другая", - говорится в сообщении

Действие "Заветов" разворачивается через пятнадцать лет после событий описанных в первой книге. По-прежнему существует теократическая республика Галаад, где женские тела принадлежат государству, а способные к деторождению женщины исполняют роль служанок. На этот раз автор дает возможность рассказать о жизни в Галааде не только служанкам, но и другим кастам женщин. Сюжет развивается вокруг трех разных женщин.