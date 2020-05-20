В России вышло продолжение романа Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Книга Маргарет Этвуд "Заветы" - долгожданное продолжение культового романа "Рассказ служанки" - поступила в среду в продажу, сообщила пресс-служба издательства "Эксмо".
"Сегодня поступила в продажу книга Маргарет Этвуд "Заветы" - долгожданное продолжение культового романа "Рассказ служанки". Еще до публикации новый роман Этвуд был номинирован на Букеровскую премию и в финале разделил награду с феминистским текстом Бернардин Эваристо "Девушка, женщина, другая", - говорится в сообщении
Действие "Заветов" разворачивается через пятнадцать лет после событий описанных в первой книге. По-прежнему существует теократическая республика Галаад, где женские тела принадлежат государству, а способные к деторождению женщины исполняют роль служанок. На этот раз автор дает возможность рассказать о жизни в Галааде не только служанкам, но и другим кастам женщин. Сюжет развивается вокруг трех разных женщин.
Маргарет Этвуд – канадская писательница и поэт, дважды лауреат Букеровской премии и обладательница почетного Ордена Канады. Книги Этвуд стали бестселлерами во всем мире и переведены более чем на 20 языков. Один из самых известных ее романов "Слепой убийца" принес Этвуд первого "Букера" в 2000 году. Второй "Букер" она получила за свой последний роман "Заветы" – долгожданное продолжение "Рассказа служанки", вышедшего в 1985 году.
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