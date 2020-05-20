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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:10
https://ria.ru/20200520/1571727425.html
В Иране выявили 2346 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 2346 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

13:10 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Иран выявил 2 346 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, всего заразились почти 127 тысяч человек, выздоровели 98,8 тысячи пациентов, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 2 346 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных общее количество заразившихся достигло 126 949. К счастью, на данный момент выздоровели 98 808 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
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Скорость распространения нового коронавируса
По его словам, за прошедшие сутки также скончались 64 человека, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 7 183.
В последние несколько дней в Иране фиксируется более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне. Второго мая было 802 новых случая, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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