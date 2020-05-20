В Иране выявили 2346 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 346 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных общее количество заразившихся достигло 126 949. К счастью, на данный момент выздоровели 98 808 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие сутки также скончались 64 человека, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 7 183.

В последние несколько дней в Иране фиксируется более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как в начале число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости уровне. Второго мая было 802 новых случая, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел вверх.