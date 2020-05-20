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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:32
https://ria.ru/20200520/1571727281.html
Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176455_0:0:2954:1663_1036x0_80_0_0_9df832f137ce0b9dcac099851c3e7ed0.jpg
РИА Новости

Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты

13:10 20.05.2020 (обновлено: 14:32 20.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТорговая полка с яблоками
Торговая полка с яблоками
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Торговая полка с яблоками. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram, что необходимо тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды чистой проточной водой, чтобы избежать заражения коронавирусом.
Он пояснил, что если человек кашлянул в магазине в руку, а потом взял фрукт или овощ и положил его на место, а после другой человек взял и съел этот немытый фрукт, то можно заразиться коронавирусом.
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Кроме того, Комаровский предложил обдавать фрукты и овощи кипятком.
По данным ВОЗ, в мире заражено минимум 4,7 миллиона человек, умерли более 315 тысяч. США, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, занимают первое место по количеству жертв и зараженных коронавирусом.
В России число заболевших превысило 308 тысяч человек, умерли 2972. Выздоровели более 85 тысяч пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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