Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram, что необходимо тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды чистой проточной водой, чтобы избежать заражения коронавирусом.
Он пояснил, что если человек кашлянул в магазине в руку, а потом взял фрукт или овощ и положил его на место, а после другой человек взял и съел этот немытый фрукт, то можно заразиться коронавирусом.
Кроме того, Комаровский предложил обдавать фрукты и овощи кипятком.
В России число заболевших превысило 308 тысяч человек, умерли 2972. Выздоровели более 85 тысяч пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.