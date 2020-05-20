Ученые отметили, что в Антарктиде стало больше необычного зеленого снега

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Британские ученые составили первую карту распространения зеленых водорослей в снежном покрове Британские ученые составили первую карту распространения зеленых водорослей в снежном покрове Антарктиды . Изменения климата приводят к тому, что снег по берегам южного континента становится все более зеленым. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые из Кембриджского университета и Британской антарктической службы, объединив спутниковые данные с результатами наземных наблюдений, создали первую в истории крупномасштабную карту микроводорослей, которые живут на поверхности снега вдоль побережья Антарктического полуострова.

Авторы использовали космические снимки, сделанные спутником Sentinel 2 Европейского космического агентства в 2017-2019 годах, а также наземные данные, полученные в ходе двух полевых сезонов в заливе Райдер, на полуострове Файлдс и на островах Аделаида и Кинг-Джордж.

Результаты показывают, что области распространения снежных водорослей на побережье Антарктического полуострова по мере повышения глобальной температуры с каждым годом расширяются. Хотя каждая отдельная водоросль имеет микроскопические размеры, в массе они придают снегу ярко-зеленый цвет, который виден даже из космоса.

Снежные водоросли больше распространены вдоль западного побережья Антарктического полуострова, особенно на островах. Они растут в более теплых районах, где средние температуры в течение летнего сезона превышают ноль градусов по Цельсию.

Исследователи также обнаружили, что поля зеленых снежных водорослей часто приурочены к местам обитания морских птиц и млекопитающих, экскременты которых выступают в качестве природного удобрения. Более 60 процентов зеленого снега было найдено на расстоянии до пяти километров от колоний пингвинов, мест гнездования других птиц, в том числе поморников, и участков побережья, куда выходят тюлени.

"Мы выявили 1679 отдельных пятен цветущих зеленых водорослей на снежной поверхности, которые вместе занимают площадь 1,9 квадратных километра, что эквивалентно поглощению углерода около 479 тонн в год, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова руководителя исследования, доктора Мэтта Дейви (Matt Davey). — Это значительный прогресс в нашем понимании жизни на суше в Антарктике и того, как она может измениться в ближайшие годы, когда климат станет теплее. Снежные водоросли являются ключевым компонентом способности континента улавливать углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза".

Почти две трети областей зеленых водорослей приходятся на небольшие низменные острова. По мере того как Антарктический полуостров нагревается из-за повышения глобальной температуры, эти острова, по мнению ученых, могут потерять свой летний снежный покров, а вместе с ним исчезнут и снежные водоросли.

Но в то же время они могут шире распространяться на возвышенностях — на севере Антарктического полуострова и Южных Шетландских островах, считают ученые.

"По мере того как Антарктида прогревается, мы прогнозируем, что общая масса снежных водорослей будет увеличиваться, поскольку распространение на возвышенности значительно перевесит потерю небольших островных пятен водорослей в низменностях", — говорит первый автор статьи, доктор Эндрю Грей (Andrew Gray).

В связи с этим, отмечают исследователи, общее количество углерода, удерживаемого в снежных зеленых водорослях Антарктики, со временем станет намного больше. Кроме того, углекислый газ также поглощается красными и оранжевыми водорослями, которые не изучались в данном исследовании.