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Культура
2020-05-20T15:02
https://ria.ru/20200520/1571727118.html
Анну Нетребко возмутили правила социального дистанцирования в театрах
https://cdn22.img.ria.ru/images/155630/31/1556303146_0:0:2943:1656_1036x0_80_0_0_cefea5d0e43e79f26d5c8834b6818e86.jpg
РИА Новости

Анну Нетребко возмутили правила социального дистанцирования в театрах

15:02 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко выразила в своем инстаграме недовольство новыми правилами работы театров после открытия.
"Да неужели?!?! И вот так, вы полагаете будут выглядеть наши театры до весны? Без хора и оркестра на сцене? Я думаю, те, кто придумал такие правила — должны испариться", — прокомментировала свой пост знаменитая исполнительница.
Нетребко проводит самоизоляцию у себя дома в Вене
Ранее она выложила в инстаграме ролик о том, как проходят ее репетиции в условиях карантина.
Оперная певица Анна Нетребко
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыТеатрыАнна НетребкоВена
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