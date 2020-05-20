Анну Нетребко возмутили правила социального дистанцирования в театрах

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко выразила в своем инстаграме недовольство новыми правилами работы театров после открытия.
"Да неужели?!?! И вот так, вы полагаете будут выглядеть наши театры до весны? Без хора и оркестра на сцене? Я думаю, те, кто придумал такие правила — должны испариться", — прокомментировала свой пост знаменитая исполнительница.
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Ранее она выложила в инстаграме ролик о том, как проходят ее репетиции в условиях карантина.
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