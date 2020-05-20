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2020-05-20T20:52
https://ria.ru/20200520/1571726987.html
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
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РИА Новости

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая

13:03 20.05.2020 (обновлено: 20:52 20.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четверг, 21 мая, станет в Москве самым холодным днем месяца, причем с аномальным количеством осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, местами может выпасть до 23-28 миллиметров осадков — половина месячной нормы, а температура днем не превысит плюс восемь-десять градусов. Эти температурные показатели соответствуют первой декаде апреля — как отметил Тишковец, по климату москвичи будут отброшены на полтора месяца назад.
"Такой силы (днем ниже плюс десяти) арктические вторжения в Москве 21 мая происходили за последние 72 года в среднем не чаще одного раза в 18 лет, а такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века", — сказал специалист.
По его словам, 21 мая в столичный регион заглянет зима.
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"Дело в том, что в очаге полярного холода образуется высотный циклон, который обрушится проливными осадками. Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
Он добавил, что снегопады в основном ожидаются в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья, но есть вероятность и того, что снег пройдет и на подступах к центру Москвы.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
Популярные комментарии
Синоптики, такие синоптики. Мокрый снег уже идет в Москве, а синоптики только еще предупреждают о нем...
20 мая, 20:01
kkastin
1910501
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