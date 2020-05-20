Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четверг, 21 мая, станет в Четверг, 21 мая, станет в Москве самым холодным днем месяца, причем с аномальным количеством осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

По его словам, местами может выпасть до 23-28 миллиметров осадков — половина месячной нормы, а температура днем не превысит плюс восемь-десять градусов. Эти температурные показатели соответствуют первой декаде апреля — как отметил Тишковец, по климату москвичи будут отброшены на полтора месяца назад.

"Такой силы (днем ниже плюс десяти) арктические вторжения в Москве 21 мая происходили за последние 72 года в среднем не чаще одного раза в 18 лет, а такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века", — сказал специалист.

По его словам, 21 мая в столичный регион заглянет зима.

"Дело в том, что в очаге полярного холода образуется высотный циклон, который обрушится проливными осадками. Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.